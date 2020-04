Le confinement musical des Bruxellois sur le web !

Alex Lucas en concert à la maison! - Focus sur Alex Lucas, un artiste 100% made in Brussels... -... Sa voix est singulière dans le monde de la musique pop. Ce jeune chanteur, compositeur et producteur bruxellois a notamment collaboré avec Alex Germys sur le single " Never Gonna Be The Same ", sans oublier Todiefor, Caballero & JeanJass. Durant le lockdown, Alex Lucas, n'a pas hésité un seul instant à partager sa passion pour la musique sur ses réseaux sociaux. C'est ainsi qu'est apparue sur l'Instagram du chanteur la lockdown song intitulée " Something New ". Un aperçu? Cliquez juste ici: https://www.instagram.com/p/B-PAYe9Hera/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again Envie d'en savoir plus sur Alex Lucas ? Alex Lucas dévoile son premier EP “Basement Stories” au grand public. Après de nombreuses collaborations, le jeune prodige sort son premier projet solo totalement écrit, composé, produit et enregistré dans son home studio. Il présente à travers 6 titres son style musical unique bercé par diverses influences pop, hip hop, soul et funk. Outre les titres déjà diffusés “Eyes off You” et “Money", cet EP vous reserve d’autres surprises, tels que deux featurings avec les artistes belges Konoba et Absolem. Sincère et puissant, “Basement Stories”, en référence au premier studio d’enregistrement aménagé dans le sous-sol de chez ses parents, vous fera voyager dans son univers coloré et unique. Alex Lucas et un paquet d'artistes vous attendent en ligne... Si vous cherchez à découvrir vos artistes préférés autrement que sur une scène entourée de centaines, voire de milliers de personnes, il suffit de les suivre sur la plateforme "Music Is Alive". C'est un site web qui propose une collection de contenus musicaux en période confinement. Vous y trouverez, par exemple, des lives et home-sessions diffusés sur les réseaux sociaux par des artistes. Parce que la musique, rapproche, rassure et se partage, ces sessions du lockdown sont toutes reprises sur https://musicisalive.org/