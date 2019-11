Le concurrent d'Amazon est Bruxellois! - Lumière sur une super initiative belge de 2 Bruxellois:... En 2 mots, c'est la première plateforme belge de produits eco-responsables et éthiques! Waio répond à l'envie de nombreux belges de poser de meilleures actions au quotidien pour la planète. Mais souvent, on est un peu perdu pour savoir quoi et où acheter... Ici, Waio fait le boulot à notre place, il sélectionne les produits qui répondent aux valeurs d'aujourd'hui et de demain. Qui sont ces Bruxellois ambitieux de devenir acteurs de la transition? Les produits proposés coûtent-ils plus cher? Comment fonctionne WAIO? Réponse avec Bastien Leflere, co-fondateur de WAIO, dans l'interview ci-après. Envie d'en savoir plus sur nos 2 Bruxellois de WAIO? Waio est né de l’initiative de Gilles Davignon et Bastien Leflere à Bruxelles. Ils souhaitaient devenir acteurs du changement afin d’accélérer la transition. C’est au cours de ses études secondaires et d’un travail sur l’état de l’eau sur notre planète que Gilles Davignon a réalisé l’importance des défis écologiques et sociétaux. Après une carrière dans l’investissement, Gilles décide de sauter le pas et de devenir acteur du changement en 2018 en fondant Waio. Bastien Leflere connaît Gilles depuis les bancs de l’école. Tout juste diplômé, il rejoint EXKi en tant que directeur financier. Après 7 ans, il s’engage dans une autre scale-up belge Vente-Exclusive (e-commerce). Fin 2018, il décide de donner une nouvelle impulsion à sa carrière et de s'engager dans un projet plus en lien avec ses valeurs et rejoint Gilles dans l’aventure Waio. Et WAIO, ça veut dire quoi? Waio signifie " empreinte" en swahili car nous sommes décidés à réduire notre empreinte au maximum ! Waio désigne également un cercle en hawaïen car nous souhaitons encourager la transition vers une économie circulaire. INFOS PRATIQUES: https://waio.co/