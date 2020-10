Le Comptoir des Talents s'installe à Schaerbeek

Le Comptoir des Talents de Schaerbeek - Que faire ce weekend ? - 22/10/2020 Revaloriser un quartier commerçant, c’est l’objectif de ce Comptoir d’Automne. Le Comptoir des Talents a été imaginé par Pascale Gonda, bruxelloise passionnée par les métiers traditionnels et les modèles d’économie locale et solidaire. La belle histoire d’une Bruxelloise engagée Tout commence en 2018. Pascale décide de se consacrer à la dynamique de son quartier commerçant à Helmet sur la commune de Schaerbeek. En 2019, Pascale fonde le Comptoir des Talents, une échoppe itinérante qui valorise le savoir-faire d’artisans de métier et dynamise l’économie locale et solidaire. Depuis, Pascale essaie de créer du lien entre des endroits extraordinaires et le monde de l’artisanat. L’objectif est de mettre en lumière des artisans européens de métier engagés au niveau social et écologique. Un endroit improbable Pour cette 5ème édition, il s'agira d'un lieu central, immense et en attente d'un projet solide d'affectation depuis 2013. Il y a des espaces à Bruxelles qui sont tout à fait inédits que l’on peut réaffecter pour mettre en valeur le quartier. Cet espace dans lequel le Comptoir des Talents vient s’installer, c’est L'église de la Sainte-Famille. Il s’agit d’un édifice religieux situé square François Riga dans le quartier de Helmet, à Schaerbeek. Une partie de l'église, le chœur et le transept, a été construite en 1890 par l'architecte Émar Collès, co-fondateur des écoles d'art Saint-Luc à Bruxelles. Nos artisans, eux, s’ installeront dans la partie non-cultuelle de l’église. Des artisans européens Paniers ardéchois, textiles portugais ou encore objets de déco en bois… il y en a pour tous les goûts ! Ce Comptoir des Talents propose un vaste choix d’objets utilitaires ou décoratifs fabriqués par des artisans de métier. Finalement, le Comptoir des Talents c’est bon pour les artisans, l’économie locale et la solidarité ! Envie d’en savoir plus ? Pascale Gonda qui fait le lien entre ces lieux insolites et ces artisans était l’invité de Julie VanH à quelques heures de l’ouverture de cet événement bruxellois. Elle nous présente son Comptoir des Talents dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité. INFOS PRATIQUES: Le Comptoir des Talents automnal de Schaerbeek du 22 au 25/10 à Helmet Eglise Sainte-Famille, Square François Riga, 1030 Schaerbeek www.comptoirdestalents.be