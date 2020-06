Le BXL TOUR ne sera pas annulé en 2020 !

Chauffez les mollets ! La 4e édition du BXL TOUR, c’est pour bientôt ! Initialement prévue le 14 juin, cette course cycliste de 40 km dans les rues de Bruxelles n’est pas annulée mais bien reportée suite à la crise. A l’heure où les magasins de vélos sont vidés de leurs stocks, cette course met l’accent sur l’importance de la mobilité douce à Bruxelles.

" Depuis quatre ans le BXL TOUR est le rendez-vous incontournable des cyclistes bruxellois.es, et cette édition ne dérogera pas à la règle ! Nous veillerons bien entendu à ce qu'il reste un événement convivial, dans le respect des mesures d'hygiène et de sécurité... Et ce sera l'occasion, encore plus que d'habitude, d'encourager la mobilité douce, et de se réapproprier la Ville ! ", souligne Delphine Houba, Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements.

Benoit Hellings, Premier Échevin et Échevin du Climat et des Sports, ajoute " Une des choses que ce confinement a mise en avant c'est l'importance du vélo dans nos villes. Les magasins de vélo ont d’ailleurs été pris d'assaut. Beaucoup de monde a repris conscience de la facilité du vélo comme moyen de transports et a redécouvert le plaisir de son utilisation. Ce sera LE mode de déplacement dans les villes post-covid. Plus que jamais, il est essentiel de rendre les compétitions sportives et les événements autour du vélo aussi accessibles au plus grand nombre. En ce sens, je me réjouis que le BXL TOUR 2020 puisse avoir lieu même avec un peu de retard. "

Les horaires et autres détails pratiques seront communiqués dans les prochaines semaines.

A vos tickets...

Les personnes déjà inscrites ne doivent effectuer aucune démarche car leur place est valable pour le 13 septembre.

Celles déjà inscrites mais ne pouvant participer le 13 septembre, peuvent par contre adresser une demande par email à info@bxltour.be et seront entièrement remboursées.

Étant nominatives, les places ne pourront pas être cédées.

La Ville de Bruxelles et les organisateurs suivent de près l’évolution de la situation sanitaire et, si celle-ci emmenait les autorités compétentes à prendre de nouvelles décisions, ces dernières seront communiquées dès que possible.

Quid des gestes barrières ?

Quelles mesures seront prises pour lutter contre le coronavirus ? Bruxelles Matin a posé la question à Marina Bresciani, communication advisor chez Brussels Major Event, l’invitée de la matinale bruxelloise de Vivacité.



INFOS PRATIQUES:

BXL TOUR

13/09/20

40 km à vélo dans les rues de la capitale

https://www.bxltour.be/