Le Bruxellois Thomas Lieben rejoint l’équipe de Loïc Nottet - Un hommage touchant à son petit... Si certains se sont réveillés avec de tout petits yeux ce mercredi, c’est soit parce que leur partenaire ronfle comme un cochon, soit parce qu’ils ont veillé tard pour suivre The Voice en télévision sur La Une ! Et les places se font de plus en plus rares dans les équipes des 4 coachs. Aux côtés de Typh Barrow, Loïc Nottet et Henri PFR, BJ Scott s’est révélée plus motivée que jamais à recruter des talents. Ce 5ème blind a permis à Dania, Olivia, Raphaël et Thomas, 4 talents bruxellois, de se démarquer en interprétant leurs titres préférés. Un des talents a été buzzé 3 fois. Il s’appelle Thomas Lieben. Thomas étudie la musique dans une école anversoise. Il a déjà fait 2 ans là-bas dans la section jazz et à présent, il a décidé de se lancer en solo. L’anecdote derrière la chanson Si les talents de The Voice peuvent choisir la chanson qu’ils interprètent au blind, il faut imaginer que pour certains, il y a une véritable histoire qui se cache derrière ce choix. En ce qui concerne Thomas Lieben, c’est une ballade découverte dans une des playlists de son petit frère décédé trop tôt. Elliott Smith, “Between The Bars”, est donc un titre symbolique qui prend tout son sens aux yeux de ce talent bruxellois qui a ému les coachs et le public. Le choix d’un coach Thomas Lieben a choisi de rejoindre l’équipe de Loïc Nottet. “Je me suis dit que ça pouvait m’apprendre beaucoup de sortir un peu de ma zone de confort.” Thomas nous a confié qu’en choisissant Loïc comme coach, il avait l’intention de relever le défi de chanter des morceaux plus “uptempos” par la suite. Ce sera donc l’alliance du yin et du yang entre ces 2 artistes belges qu’on aime beaucoup. Envie d’en savoir plus ? Comment a-t-il vécu cette aventure ? Comment envisage-t-il la suite ? Réponses dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin. Thomas Lieben répond aux questions de Julie VanH dans la matinale radio de Vivacité à Bruxelles. INFOS PRATIQUES: https://www.rtbf.be/emission/the-voice