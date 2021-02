Le Bruxellois Gabriel réalise un quadruple buzz dans The Voice - Retour sur une prestation... L’année passée, il fêtait son anniversaire sur scène avec le groupe Kyo. Aujourd’hui, il se retrouve dans l’aventure The Voice Belgique. Comme chaque mercredi matin, Bruxelles Matin revient sur un artiste bruxellois qui a fait vibrer The Voice mardi soir sur La Une télé. Lumière sur un candidat qui a choisi d’intégrer l’aventure The Voice avec Loïc Nottet, c’est le 11e talent à intégrer cette équipe. Il s’appelle Gabriel Sesboué, a 33 ans et habite Bruxelles. Les débuts prometteurs S’il est de notoriété publique qu’Obélix est tombé dans la potion magique quand il était petit, on peut dire que Gabriel, lui, est tombé dans la musique quand il était tout jeune. Il y a eu pas mal de chemin parcouru depuis sa chambre d’ado. “J’ai déjà eu des groupes quand j’étais adolescent.” Autodidacte, Gabriel y a été progressivement en apprenant sur le tas, par lui-même. Après ses études, il a tout plaqué et changé de voie pour se lancer dans la musique en 2010 - 2011. Le jour de ses 32 ans, Gabriel et son groupe “Beautiful Badness” ont eu la chance de performer en première partie de Kyo. C’est grâce à leur tourneur que cette rencontre a eu lieu. Il en garde de superbes souvenirs. Tout ça, ce n’est pas pour nous déplaire, ces belles années lui ont permis d'acquérir une sacrée expérience. Quadruple buzz Typh Barrow, BJ, Loïc Nottet et Henri PFR ont buzzé. 4 buzz mais un seul coach à choisir. Gabriel a longtemps hésité avant de se prononcer mais il a opté pour son choix de cœur, à savoir Loïc Nottet, ex-talent issu de The Voice Belgique. “Je crois que j’ai une sensibilité plus grande pour ce que fait Loïc Nottet”. Pour Gabriel, notre coach Loïc Nottet est un artiste hyper complet qui arrive à faire un truc que peu de gens arrivent à faire en Belgique. Il représente l’artiste qui excelle dans tous les aspects de son “truc”, comme il nous l’a confié ce matin en radio. C’est ce qui a fait pencher la balance en sa faveur alors que les 4 coaches voulaient avoir Gabriel dans leur équipe. Envie d’en savoir plus ? Quelle est l’histoire incroyable de ce talent made in Brussels ? D’où lui vient ce don pour la musique ? On réveille Gabriel Sesboué dans Bruxelles Matin. Ecoutez le #REPLAY de son interview avec Julie VanH sur Vivacité. INFOS PRATIQUES: https://www.rtbf.be/emission/the-voice