Le Brussels Design Market s'installe à Tour & Taxis...

Vous n’êtes pas sans savoir que les conditions sanitaires particulières auxquelles sont tenus les responsables d’événements actuellement sont assez strictes. Du coup, les organisateurs de spectacles et events doivent faire les choses différemment.

C’est ainsi que le Festival Brussels Design Market a décidé de prendre quelques dispositions.

Comment s'organiser ?

D’abord, on ouvre l’agenda et on bloque le samedi 26 et le dimanche 27 septembre 2020 pour la "brocante du design" de Bruxelles débarque à Tour & Taxis.

Sur place, un marché aux puces exclusivement consacré au design et aux productions des années 50 jusqu'au début des années 80.

Ensuite, c’est une centaine d'exposants, professionnels et amateurs, venus de Belgique, de France, des Pays-Bas, d'Allemagne et d'Italie qui vont déballer leurs meubles et objets des années 50, 60, 70 et du début des années 80.

Quid des mesures de prévention ?

Et là, vous vous dîtes que ça fait du monde mais rassurez-vous: des masques seront distribués à l’entrée et du gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition.

Alors, si vous cherchez des trésors de type vintage genre fauteuils, table basse, lampe de lecture, … sachez que vous risquez de dénicher l’objet qui fera toute la différence dans votre intérieur au Brussels Design Market !

INFOS PRATIQUES:

Le Brussels Design Market a lieu dans les Shed 3 & 4 de Tour & Taxis. Construits en 1903-1904, ceux-ci accueillent aujourd'hui les plus grands événements, spectacles et foires belges.

TOUR & TAXIS - Shed 3 et 4

Avenue du Port, 86c

1000 Brussels

Samedi 26 septembre

10:00 - 13:00 - Preview

13:00 - 18:00

Dimanche 27 septembre

10:00 - 18:00

https://www.designmarket.be/fr