Le 2ème roman de Jean-Sébastien Poncelet est sorti !

Un thriller bruxellois à découvrir...

C’est en plein cœur de Bruxelles qu’on vous emmène avec l'équipe de Bruxelles Matin et l'auteur du roman "La Tendresse des Séquoias", sorti en 2016.

Lumière sur le 2ème roman de Jean-Sébastien Poncelet “L’envol de l’amazone”. Un thriller qui raconte l’histoire de Viktor et Masha, des jumeaux de vingt ans, qui reçoivent une mystérieuse lettre pour leur anniversaire. Qui est leur père? Et qui était vraiment leur mère, depuis son enfance atomisée à Tchernobyl jusqu’à sa disparition en montagne, traquée par toutes les polices? De l’Ukraine aux quartiers cosmopolites de Bruxelles, la quête des jumeaux traverse le temps et bouscule les souvenirs et les intérêts de certains puissants, aujourd’hui épanouis dans le monde des affaires. Et si la vérité n’était pas celle qu’on espérait?

La suite avec l’auteur de ce roman qui s'est prêté au jeu de l'interview dans Bruxelles Matin.

Entrevue à découvrir sur notre site internet!

INFOS PRATIQUES:

Jean-Sébastien Poncelet

"L’envol de l’amazone" aux éditions Weyrich

Prix: 18 euros

Page Facebook: Jean-Sébastien Poncelet - Auteur