Label jaune, la marque upcycling des Petits Riens - Depuis 84 ans, Les Petits Riens ne cessent... C’est ainsi que l’ASBL Les Petits Riens, un des acteurs incontournables de la seconde main en Belgique, se lance dans l’upcycling. L’upcycling, ou surcyclage, c’est transformer un produit qui n’a plus de valeurs pour lui donner une seconde vie. Fabriquer des sacs à main sur base de vieux jeans ou des fauteuils de jardin avec des palettes de transport, par exemple. Chez Les Petits Riens, ce ne sont pas moins de 6500 tonnes de textiles annuelles qui sont soit ré-utilisées, soit transformées. Et ce qui est upcyclé provient désormais du Label Jaune, un projet collectif interne qui sensibilise les consommateurs au prêt-à-porter responsable. Tout a commencé en 2018 dans la boutique de Stockel. Nommé Lauréat Be Circular en 2019, le projet a été subsidié pour donner de l’ampleur à ce projet. Actuellement, Les Petits Riens ont pu faire grandir le Label Jaune et il existe actuellement un atelier de couture situé rue Américaine. Alors, c’est maintenant que tout se joue : une marque propre et un nouvel atelier au cœur historique bruxellois de l’association pour une année décisive et prouver sa viabilité à long terme. “C’est une manière supplémentaire de réduire nos déchets.” L’objectif de cette ASBL reste le même depuis 1937: innover, tout en restant fidèle à sa mission première : la construction d’un monde plus juste et solidaire. 400 pièces déjà produites. Envie de voir à quoi ressemblent ces nouvelles créations ? Il suffit de surfer sur le site des Petits Riens. Sinon, nous vous invitons à faire une balade et de pousser la porte d’une des boutiques dont voici la liste: Ixelles Chatelain Retro – 101 rue Américaine – 1050 Ixelles Ixelles Porte de NamurChaussée d’Ixelles 106 – 1050 Bruxelles Stockel Rue d’Argile 17 – 1950 Kraainem MérodeRue Bâtonnier Braffort 9-11 – 1040 Bruxelles Bruxelles-Ville Boulevard Lemonnier 20 – 1000 Bruxelles Uccle Centre Rue Xavier De Bue 38 – 1180 Bruxelles Jette Chaussée de Jette 683 – 1090 Bruxelles Plus d’infos ? Explications dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin avec Barbara Malik, la coordinatrice du projet Label Jaune, qui était l’invitée de la matinale de Vivacité au micro de Julie VanH. INFOS PRATIQUES: www.petitsriens.be