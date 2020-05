La Zinneke Parade sera radiophonique cette année... - La Zinneke Parade, l'un des événements... Initialement prévu ce samedi 16 mai, cet event marquera l'histoire des notre capitale en passant par les ondes radio et par internet. La parade Zinneke prévue ce 16 mai ne peut avoir lieu sous sa forme historique. C'est pour cette raison qu' une action symbolique a été conçue pour célébrer le travail sans fin des participant.e.s et des artistes des Zinnodes. Comme les Zinnekes n'ont pas la possibilité de se réunir physiquement, l'équipe a rassemblé leurs témoignages sous la forme d'une création sonore. Cette création radiophonique est composée de paroles, de chansons, de sons de défilés issus de nos archives et d'enregistrements de toutes sortes qui nous sont envoyés par les participant.e.s. Le résultat final oscille entre témoignages, cris téléphoniques de louves et loups (thème "Aux Loups ! Wolven !"), sons d'instruments isolés et souvenirs sonores de chœurs ou de fanfares fugaces. Cette ambiance sonore sera diffusée sur le site web et sur SoundCloud de la Zinneke. Pour en savoir plus, écoutez l'interview de Camille Pier, suiveur de projet artistique (Zinnode), dans Bruxelles Matin. INFOS PRATIQUES: www.zinneke.org