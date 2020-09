La vie reprend à l’Espace Catastrophe 

Vous ne le savez peut-être pas mais l' Espace Catastrophe accompagne le Cirque Contemporain depuis 25 ans, au cœur de Bruxelles, en Belgique & dans toute l'Europe.

En mars dernier, l’actualité a eu raison du Festival UP ! La pandémie a provoqué l’annulation de cet événement tant apprécié des Bruxellois.

Bonne nouvelle! Deux tiers des spectacles prévus sont (re)programmés tout au long de la Saison ! Vous pourrez les découvrir à travers toute la ville, à votre rythme, de septembre 2020 à mai 2021.

La rentrée, c’est pour quand alors ?

Dès ce 9 septembre, les couloirs de cet lieu culturel vont à nouveau s’animer parce que c’est l’heure de sonner la cloche de la rentrée !

Pour la saison 2020/2021, l’Espace Catastrophe lance la SAISON UP! : un tourbillon de rendez-Vous 100% cirque pour vous en mettre plein les mirettes et plein les gambettes.

- Du Cirque À VOIR, avec une foule de spectacles à découvrir, de septembre à mai, à travers tout Bruxelles.

- Du Cirque À VIVRE avec une avalanche de formations pour [presque] tout.e.s.

- Du Cirque À EXPLORER, avec une kyrielle de Rendez-Vous de cirque(c)onstance pour les circassiens d’ici & d’ailleurs.

" Du simple au double ", pour lancer la SAISON UP!

Le mercredi 9 septembre, la SAISON UP! de l’Espace Catastrophe s’ouvrira en plein air !

Les deux incomparables demoiselles de la compagnie Embrouillamini vous feront voir " Du simple au double " [la petite forme], dans le cadre de " Wolubilis à ciel ouvert ", à Woluwe-Saint-Lambert.

L’histoire...

Elles ont chacune une tête, deux bras et deux jambes et pourtant, elles ne semblent parfois n’avoir qu’un corps pour deux ! Sœurs siamoises ? Effet de miroir ? Elda Haksever et Marthe Mosser inventent un langage où la drôlerie le dispute à l’étrangeté. Qui se ressemble s’assemble, dit l’adage populaire, et le duo joue à nous interroger sur le fond de cette question. Elda et Marthe dansent, se balancent, se figent, s’agglutinent, se coincent, se coïncident, se confondent, se perdent et se ressemblent, avec un sens inouï du tempo qui accrochera tous les passants, du plus petit au plus grand !

Un rendez-vous à ne pas manquer Place du Temps Libre à 16h et 19h.

C’est gratuit mais il faut réserver en ligne sur www.wolubilis.be

Ce spectacle, c’est le lancement d’une saison riche de plus de 25 spectacles !

Focus sur le Labo des Ados : vis ton rêve de Cirque à 100%!

L’Espace Catastrophe s’ouvre aux 14 >17 ans & propose un programme de formations spécialement conçu pour les jeunes pépites qui veulent découvrir leur potentiel créatif, acrobatique & circassien. En compagnie d’Artistes-Formateurs passionnés, les jeunes se muscleront les aptitudes & apprendront à laisser libre cours à leur imagination.



INFOS PRATIQUES:

L’Espace Catastrophe, complice des créations circassiennes.

Cours / Stages / Trainings / Labos

Résidences / Aides à la Création / Spectacles

www.catastrophe.be

Rue de la Glacière, 18 – 1060 Bruxelles

(+32) 2 538 12 02