La saison reprend au W:Halll avec Oldelaf

La saison au W:Halll reprend avec Oldelaf - Un nouvel album et une tournée ! - 12/10/2020 Oldelaf, c’est Olivier Delafosse. Il est auteur-compositeur-interprète mais aussi chanteur humoristique et musicien français. Monté pour la première fois sur scène il y a 25 ans, il vit de multiples aventures scéniques, radiophoniques, télévisuelles, discographiques… mais dont le fil rouge est et restera la chanson. Des milliers de concerts à travers la France, avec ces dernières années, deux Olympia et un Zénith parisien à son actif, ont fait de cet artiste infatigable, hors normes au sens où il suit un parcours singulier, loin des modes et tendances, un chanteur au public large et varié, amoureux des (bons) mots, et fidèle en toutes occasions. Un nouvel album et une tournée... 2 ans après Goliath, 2020 est aussi l’année d'un nouvel album intitulé “L’aventure” pour Oldelaf. Ce dernier opus a été réalisé grâce au crowdfunding. Le financement de cet album a battu des records de participation sur Ulule. "L'Aventure", c'est un album de 14 chansons, composées et enregistrées dans un studio mobile sur les routes de France. L'artiste voulait un album sur le voyage et a pris un an pour le créer. S'il y a un moment dans cette étape de création qui a marqué Oldelaf, c'est l'étape au Sud de Poitiers chez son ingénieur du son. Là-bas, une chanson en live avec tous les artistes (en même temps) a été enregistrée, ce qui est assez rare dans ce que fait Oldelaf. Il s'agit d'une chanson délicate et envoûtante qui s'appelle "Les Fourmis". Oldelaf nous propose donc un roadtrip musical pour aborder un tas de thèmes sur le ton de l'humour et des jeux de mots mais aussi avec un fond parfois plus grave qui fait réfléchir. C'est notamment le cas de la chanson "Mais les enfants" dont les paroles sont, par exemple, les suivantes: "Mais les enfants, y a qu’avec les cons qu’ils sont malheureux". Rien que ça, vous comprenez vite de quoi il s'agit. Envie d'en savoir plus ? C’est une bête de scène qui a rempli milliers de salles concerts à travers la France, avec ces dernières années, deux Olympia et un Zénith parisien. Alors ? A quoi s’attendre au W:Halll ce samedi 17 octobre ? Réponse avec Oldelaf au micro de Julie VanH dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité. INFOS PRATIQUES: Oldelaf en concert au W:Halll Ce samedi 17/10 à 20h30 Prix: de 25 à 28 euros http://oldelaf.com/ https://www.whalll.be/spectacle/oldelaf/