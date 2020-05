La réouverture du Musée Horta est enfin annoncée...

S’il y a bien une chose que beaucoup de Bruxellois aimaient faire avant le confinement, c’était visiter nos nombreux musées. C’est pourquoi, nous avons le plaisir de vous partager cette nouvelle qui va ravir les amateurs de ce musée établi dans la maison personnelle et l'atelier de l'architecte Victor Horta (1861-1947).

La réouverture du Musée Horta est prévue pour le 23 mai (uniquement le week-end, et ce, jusqu'à la fin du mois de juin) et l’ouverture des expositions est annoncée pour le 2 juillet.

Au printemps 2020, le musée Horta plonge au cœur même de la création des artistes et architectes de la fin du XIXème siècle.

Une exposition temporaire...

Jusqu’ au 21 juin 2020, le Musée Horta à Saint-Gilles dévoile une exposition inédite consacrée à l'ornement. Intitulée " L’ornement Art nouveau ", elle présente une sélection dont l'objectif est de donner à voir une sélection représentative des créations d'artistes majeurs de l’Art nouveau européen tels que William Morris, Charles Rennie Mackintosh, Hector Guimard, Morris Denis et Josef Hoffmann. Les œuvres de ces artistes entreront également en dialogue avec des productions anonymes de la collection bruxelloise de Mr. Van Hoe. Une production encore méconnue, exposée pour la première fois à Bruxelles, au Musée Horta. Les représentants belges du mouvement sont également mis à l’honneur. En effet, le visiteur pourra découvrir toutes les étapes de création d’une œuvre de Paul Hankar ainsi que différentes déclinaisons d’un papier peint créé par Maria Sèthe et Henry Van de Velde.

En quelques mots...

- 80 dessins et projets dont 71 inédits

- 9 Créateurs majeurs de l’Art nouveau européen et de la modernité au tournant du siècle: Victor Horta, Paul Hankar, Henry Van de Velde, William Morris, Charles Rennie Mackintosh, Hector Guimard, Maurice Denis, Josef Hoffmann.

- Des œuvres en provenance de toute l’Europe : Trondheim (Kunstindustrimuseum), Londres (Victoria & Albert Museum), Paris (Bibliothèque Forney) et de Bruxelles (Musée Art et Histoire, CIVA)

- 60 ans de création en 80 œuvres dans une grande fresque chronologique et thématique (1860-1920)

- 2 styles : l’Art nouveau iconique (William Morris, Charles Rennie Mackintosh...) et l’Art nouveau du quotidien (projets anonymes)

- 4 thèmes pour couvrir toutes les tendances de l’Art nouveau: Eclectisme, nature, stylisation et géométrie - Une plongée au plus près de l’acte créateur de ces architectes et dessinateurs.

Ouverture de la "Salle des Dessinateurs"...

Le Musée Horta accueille dès 2020 un cycle de recherche et d’expositions sur la thématique de l’ornement. C’est dans ce cadre qu’un espace historique, jusque là fermé au public, ouvrira ses portes grâce au généreux soutien du Fond Baillet Latour. Cette nouvelle salle permanente du musée se situe au deuxième étage de l’atelier de Victor Horta. Il s’agit de la salle des dessinateurs. Privée de son mobilier original, elle conservera néanmoins l’esprit de sa destination première: un espace de travail, de création en devenir. En effet, elle servira d’écrin à un dépôt très conséquent du Musée d’Art et d’Histoire, les 480 moulages en plâtre de Victor Horta. Cette pièce très lumineuse aura une double vocation puisqu’elle accueillera également la collection de 260 quincailleries conservées au Musée Horta. Ces collections, seront à la fois stockées et exposées dans cette nouvelle salle dont le mobilier, faisant preuve d’un équilibre délicat entre le verre transparent et le verre martelé a été réalisé par Luc Reuse. Les luminaires quant à eux sont l’œuvre d’Henriette Michaux.

INFOS PRATIQUES:

MUSEE HORTA - Rue Américaine, 27

B-1060 Bruxelles

www.hortamuseum.be