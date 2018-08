La rentrée passe par le Culture Market!

Si vous travaillez en Flandres ou visitez de temps en temps nos régions du Nord du pays, vous avez peut-être entendu parler du Cultuurmarkt van Vlaanderen.

C’est un “marché” qui met l’ensemble du monde culturel à l’honneur lors d’une journée: du théâtre, de la littérature, de la comédie, de la danse et de la musique au cirque et aux musées. Aujourd'hui, focus sur son (presque) pendant bruxellois qui démarre aujourd’hui et s’intitule “Le Culture Market”.

Ce projet est réalisé par des étudiantes de l'ULB et soutenu par quelques experts du monde culturel comme L’Adam, le Mima, le Varia, le 140, ou encore BOZAR,... Comment se passent les préparatifs et quels events seront à découvrir ce we aux Halles Saint-Géry? On a posé la question à Mey Reinke, une des étudiantes à la base du projet bruxellois!

Pour en savoir plus, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous pour ré-écouter l'interview de Mey Reinke dans Bruxelles Matin.

INFOS PRATIQUES:

Quand?

31 août : 18h à 00h 1er septembre : 10h à 18h

Où?

Aux Halles Saint-Géry et ses alentours