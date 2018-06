"La Licorne" vous invite à des stages de menuiserie!

Petit cocorico ce matin à un projet bruxellois qui se veut rassembleur "La Licorne : chantier participatif et moteur de la revitalisation de la zone du canal à Anderlecht" porté par les asbl Atelier Marin & Coop.

Ce projet a remporté le prix Bruocsella 2018 dont l’objectif est d’apporter de la créativité dans l’espace urbain bruxellois mais aussi de renforcer la cohésion sociale au travers de ce chantier naval au travers de stages de menuiserie et de charpenterie et autres activités.

Dans les quartiers populaires de Bruxelles (Anderlecht), les asbl Atelier Marin et Coop ont imaginé construire ensemble, dans le cadre d’un chantier participatif, une réplique d'un vaisseau de guerre de Louis XIV à l'échelle 1:4, sous le nom de 'La Licorne'.

Le bateau mesurera environ 14 mètres hors-tout et sera navigant. A cette fin, il sera équipé d'un moteur et un propulseur d'étrave, en plus de ses voiles. L’objectif est d’inviter les citoyens d’Anderlecht et son tissu associatif, ainsi que tout autre volontaire (appel à bénévoles), au chantier de construction navale.

Ce chantier s’organisera notamment à travers des stages de menuiserie et charpenterie encadrés par des professionnels et des animations coopératives et créatives.

Ce qui a séduit le jury :

- La création d’un outil original pour partir à la découverte du canal.

- La complémentarité des deux associations qui permet au tissus associatif

anderlechtois de s’impliquer, concrètement, dans la réalisation du bateau.

- Un chantier de construction organisé en ateliers participatifs initiant les

volontaires aux métiers de charpenterie et de menuiserie.

- La Licorne constituera un réel apport créatif dans la mise en valeur de

l’environnement urbain bruxellois.