La librairie Filigranes lance une nouvelle expérience en ligne - Et si une librairie était bien... Du côté de l’avenue des arts au numéro 38, c’est déjà le cas depuis de nombreuses années: rencontres avec les auteurs, séances de dédicaces, conseils lecture, sélections coups de cœur, découvertes et un paquet d’activités animent la plus grande librairie de notre capitale. Oui mais voilà, la pandémie est passée par là. Il a fallu se réinventer. Alors, dans ce contexte de crise sanitaire, Marc Filipson , le CEO de Filigranes, est plus que jamais sur la balle. Le lancement d’une nouvelle expérience Pour Marc Filipson, il faut transposer l’expertise et le savoir-faire de Filigranes dans les foyers avec un objectif assumé, celui d'être un générateur de connaissance et de culture via les nouvelles technologies du numérique. “Les auteurs manquent autant aux lecteurs que les lecteurs manquent aux auteurs.” Apporter la culture et la littérature jusque dans les ménages avec des interviews des auteurs préférés de Filigranes en ligne, c’est donc l’objectif de cette nouvelle expérience. Quand Marc Filipson a passé quelques coups de fil aux principaux concernés, les auteurs ont tout naturellement répondu présent. Ainsi, les premiers écrivains à se livrer dans les conversations de filigranes.be sont Éric-Emmanuel Schmitt, Dolores Rodondo et Philippe Besson. Ce sont des discussions, des interviews en toute décontraction. C’est aussi une façon de préparer leurs futurs passages chez Filigranes. Par ailleurs, il est bon de rappeler aux Bruxellois que Filigranes organise encore et toujours des séances de dédicaces et mini-rencontres en “présentiel” dans le plus grand respect des règles sanitaires. Si vous êtes fans de Koh Lanta, par exemple, notez que Denis Brogniart (le célèbre présentateur de télévision français) sera de passage chez Filigranes le 18 mars. Il a même accepté un chouette challenge proposé par Marc Filipson. Vous souhaitez en savoir plus ? Surfez sur filigranes.be pour découvrir de quoi il s’agit. Envie d’en savoir plus ? Julie VanH a discuté de ce virage numérique avec Marc Filipson dans Bruxelles Matin. L’interview du CEO de Filigranes est à découvrir dans ce #REPLAY de la matinale de Vivacité. INFOS PRATIQUES: https://www.filigranes.be/