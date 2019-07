La Grande Boucle à l'honneur dans un livre! - Devinette: quelle est l’anagramme de “love”? -... La réponse, c’est “vélo”! On vous en parle puisque le Tour De France approche à grands pas et parce que les festivités démarrent à Bruxelles! Le Grand Départ du Tour de France a lieu cette année sous le signe d'Eddy Merckx, Bruxelles et le Maillot Jaune. Ce sera en 2019 la 11e fois que Bruxelles accueillera le Tour de France. Ce sera également, après celui de 1958, le second Grand Départ donné depuis la capitale de la Belgique. En attendant la course de ces 6 et 7 juillet, un peu de lecture avec le livre Complètement Tour de David Houdret, notre invité aujourd'hui dans Bruxelles Matin. INFOS PRATIQUES: “Complètement Tour” Prix: 20€ Disponible, dès le 25 juin 2019, à la vente dans toutes les librairies ou via le site de "La Renaissance du Livre": https://livre-moi.be/fr/catalogue/livre/completement-tour