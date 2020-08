La Good Food est à l’honneur à Bruxelles - Et si on se faisait une bonne Gaufre Madame au... La Good Food à Bruxelles, c’est ce label qui tient compte de la saisonnalité, des produits locaux en circuit court, des alternatives végétariennes et de la lutte contre le gaspillage. Mieux produire et bien manger est en fait devenu l’objectif de nombreux Bruxellois. Cette année, 17 établissements ont rejoint la communauté Good Food. Parmi eux, nous comptons notamment le restaurant Chabrol, le Poppins, Le Roi d’Espagne,.... Pour les reconnaître, il suffit de chercher le logo apposé sur la devanture de l’établissement. Alors, on mange quoi en fait en consommant Good Food? En fait, on privilégiera les fraises de Wépion aux kiwis de Nouvelles-Zélande. On optera pour une compote de pommes avec des fruits de chez nous ou encore un risotto aux champignons des bois et huile de noisette. Envie d’en savoir plus? Pour découvrir les ambassadeurs de la Good Food à Bruxelles, faire le plein de bonnes adresses, pour rejoindre ou lancer un potager collectif, pour dénicher des tas de recettes en tous genres, n’hésitez pas à surfer sur le site web https://www.goodfood.brussels/ Joséphine Henrion, cheffe de service alimentation de Bruxelles Environnement, nous éclaire sur ce label Good Food à Bruxelles. Il vous suffit d’écouter le #REPLAY de Bruxelles Matin. INFOS PRATIQUES: https://www.goodfood.brussels/fr