La Foire du livre de Bruxelles bat son plein! - Dès aujourd’hui, c’est l’ouverture d’une... Nous vous parlons de la Foire du Livre de Bruxelles, bien sûr! Elle se veut le trait d’union entre tous les acteurs du livre. La Foire du livre en chiffres, c’est aussi 72.000 visiteurs chaque année et 255 exposants et 500 maisons d’édition représentées. L’Europe, au carrefour de toutes les pensées... Depuis 2016, la Foire du Livre de Bruxelles place au cœur de sa programmation des auteurs venus des quatre coins de l’Europe grâce à un espace dédié : la Place de l’Europe. Cet espace de rencontres équipé de cabines de traduction proposera, cette année encore, une programmation orchestrée en partenariat avec la Représentation de la Commission européenne en Belgique et les centres culturels de l’association EUNIC. Au programme : des auteurs. trices, des journalistes et des figures incontournables du paysage littéraire européen. La librairie de la Place de l’Europe off rira aux visiteurs, belges et expatriés, l’opportunité de découvrir un important catalogue d’auteurs européens dans leur langue d’origine. Une offre multilingue qui saura convaincre le public international de Bruxelles ! Demandez le programme! Frissonnez à la Foire du Livre de Bruxelles dans les univers de Franck Thilliez, Niko Tackian, Hannelore Cayre ou encore Henri Lovenbruck. Une programmation terrifi ante de plaisir avec des écrivains venus d’ici et d’ailleurs. Des rencontres noires le vendredi soir. Samedi, c’est la journée Flirt Flamand à la Foire du Livre de Bruxelles ! Venez découvrir la fine fleur de la littérature fl amande sur la nouvelle scène "À la p(l)age". Public néerlandophone et francophone bienvenu! Coïncidence du calendrier, la Foire du Livre de Bruxelles battra son plein lors de la Journée internationale des droits des femmes, le dimanche 8 mars. L’occasion était belle, tout au long de cette édition 2020, d’évoquer la place de la femme dans la société mais aussi dans l’édition et l’écriture, d’aborder la question du genre et d’instaurer un espace d’expression pour … toutes et tous ! Quelles sont les nouveautés de cette édition 2020? Réponse avec notre invité: Gregory Laurent, Commissaire général de la Foire du Livre de Bruxelles, dans le #REPLAY de Bruxelles Matin. INFOS PRATIQUES: La Foire du Livre de Bruxelles Du 5 au 8 mars sur le site de Tour & Taxis Heures d'ouverture: Jeu. 10h – 19h Ven. 10h – 22h Sam. 10h – 19h Dim. 10h – 19h Entrée gratuite à télécharger sur le site: https://flb.be/