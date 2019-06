La Fête de la Cerise est de retour!

Si le ventilateur du bureau ou de votre appart’ ne suffit plus à faire descendre la température, chaussez vos sandales et badigeonnez-vous de crème solaire, on part au frais dans nos plus beaux parcs et espaces verts bruxellois!

Par curiosité, on a googlé la recherche: quels sont les endroits "nature" les plus appréciés à Bruxelles. On est tombé sur un paquet de sites, de blogs et autres articles citant le Bois de la Cambre, la Forêt de Soignes ou encore le Parc du Cinquantenaire.

En même temps, on a tous son poumon vert préféré à Bruxelles. Petit clin d’oeil au Parc Josaphat à Schaerbeek, par exemple. Ça bouge pas mal ces dernières années de ce côté-là!

Ce weekend, par exemple, c’est la Kriekenfeest, la Fête de la Cerise!

Deux jours de fête:

Le samedi 29 juin, de 18h à 22h30, le Kiosque à musique vibrera sous le rythme de concerts live lors de la soirée guinguette. Pour les gourmands, des food trucks seront à votre disposition.

18h30 : Concert de Fabiola, un groupe 100% schaerbeekois, de style pop/rock ;

20h : Concert d’Undercover, un groupe de reprises des années 80 à aujourd’hui.

Le dimanche 30 juin, tout le parc s’animera de 10h30 à 19h !

4 lieux emblématiques accueilleront les activités:

La Plaine du tir à l’arc accueillera :

Une bourse aux jouets, de 11h à 13h, le long de l’avenue Ambassadeur Van Vollenhoven ;

Les traditionnels châteaux gonflables ;

Quelques ateliers créatifs ;

Un espace skate et rollers ;

Du grimage ;

Un pique-nique géant organisé par le Village Helmet Dorp ;

Un espace seniors : lotto bingo à 12h, cours de zumba à 14h, thé dansant dès 15h ;

La Plaine des Azalées deviendra le Schaerbeek Village, un espace qui rassemblera tout le tissu associatif schaerbeekois ;

L’Enclos des ânes accueillera un espace détente : un coin doux pour les petits, un espace contes, une bibliothèque partagée et des balades en ânes ;

Le Kiosque à musique offrira une zone guinguette et horeca.

Une fanfare et des spectacles itinérants animeront l’ensemble du parc.

Concours de crachat de noyau de cerise:

Le dimanche 30 juin, à 15h, venez défier vos amis, votre famille, vos voisins et le Bourgmestre, en plein cœur du parc Josaphat ! Le traditionnel concours du crachat de noyau de cerise est ouvert à tous. Record à battre : 15 mètres !

Ce week-end chaleureux annoncera les festivités de The Park To Be, qui débuteront le 1er juillet et dureront les 2 mois de l’été.



INFOS PRATIQUES:

https://www.1030.be/fr/fete-de-la-cerise