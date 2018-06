La fête de la cerise à Schaerbeek!

Si vous avez la chance d’avoir un cerisier dans le jardin ou que vous passez régulièrement dans une rue remplies de cerisiers, vous savez alors qu’on est en plein dans la saison de la cerise! Et Schaerbeek l’a bien compris!

Dernier dimanche de juin oblige, c’est ce weekend, c’est la traditionnelle fête de la cerise à Schaerbeek! Une véritable tradition gourmande et festive dans la commune des ânes! Et l’ambiance est garantie avec une foule d’animations dans le parc Josaphat, de 10h à 18h.

Tout au long de la journée, les Schaerbeekois vous donnent rdv place du kiosque, l'avenue van Vollenhoven et les pelouses du tir à l'arc. Au programme: brocante aux jouets, châteaux gonflables, jeux géants, ateliers créatifs, pistes vélo, initiations au djembé, danses et concerts,... Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges !

De 15h30 à 17h, petits et grands, hommes et femmes, s'affrontent au célèbre concours de crachat de noyaux de cerise. 2 essais. Les 3 premiers de chaque catégorie sont récompensés. Record officiel à battre ? 15 mètres. Venez nous montrer votre technique, votre souffle et... surtout votre enthousiasme.

INFOS PRATIQUES:

https://www.schaerbeek.be/fr/culture-loisirs/fetes-traditions/folklore-traditions/fete-de-la-cerise