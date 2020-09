La Fête de la BD change de nom en 2020

Dès aujourd’hui, Gaston Lagaffe, Tintin ou encore Yakari, Bob et Bobette se mettent sur leur 31 pour vous retrouver lors de la fête de la BD qui a changé de nom en 2020.

La Fête de la BD se ré-invente en organisant une formule inédite de son célèbre festival qui s’appelle cette année “L’Expérience BD”.

C’est 3000 m2 d’univers de bande dessinée à découvrir gratuitement (sur inscription) en plein coeur d’une exposition immersive dans le cadre de la Gare Maritime de Tour & Taxis.

L’Experience BD, c’est quelque chose d’assez exceptionnel en 2020. Il s’agit du 1er event dans la gare maritime à Tour et Taxis depuis sa rénovation. Et figurez-vous que c’est la plus grande construction en bois d’Europe.

De quoi accueillir les amoureux de Star Wars, de Bob et Bobette, du Professeur Tournesol et tous les compagnons de BD en toute sécurité !

Un paquet d’univers à découvrir lors de cette exposition inédite :

Bob et Bobette (WillyVandersteen / Standaard Uitgeverij). C’est en compagnie de Bob & Bobette, qui fêtent leurs 75 ans, que commencera l’aventure immersive. Le professeur Barabas accueillera les visiteurs dans son étrange laboratoire. L’occasion d’en apprendre plus sur les secrets qui lient les deux héros à Bruxelles. On pourra également découvrir les héros dans leur célèbre voiture “Vitamitje” (Vitaminette en français), une des nombreuses inventions du professeur Barabas et qui apparaît pour la première fois dans l’album “le Rayon Magique” (De sprietatoom) de 1946.

Yakari (Chamblain & Derib / Le Lombard). C’est autour du nouveau ballon géant Yakari et au cœur d’un véritable village d’indiens d’Amérique que petits et grands découvriront cet univers fascinant et en apprendront plus sur le respect de la nature et la durabilité.

Yasmina et les mangeurs de patates (Wauter Mannaert / Dargaud / Standaard Uitgeverij). Récompensé, lors de l’édition précédente des Prix Atomium, par le prix Willy Vandersteen 2019 et dans la sélection Prix Atomium des Enfants 2020. Rien de tel que de faire une pause dans le grand potager de Yasmina et les mangeurs de patates et d’y découvrir toutes ses astuces pour se concocter une " bonne bouffe ".

Lucien et les mystérieux phénomènes (Le Lay & Horellou / Casterman). Sélection Prix Atomium des Enfants 2020. Une découverte de l’Art Nouveau avec Lucien et les mystérieux phénomènes. C’est donc à l’intérieur de la splendide bâtisse de Mr Price que les visiteurs en apprennent plus sur ce mouvement architectural et sur l’art du " vivre ensemble " intergénérationnel.

L’Elève Ducobu (Zidrou et Godi / Le Lombard). Ducobu, l’incontournable cancre national, accueillera petits et grands dans sa classe et leur donnera quelques astuces (à ne pas suivre) pour tricher.

Le bureau de Gaston (Franquin / Dupuis). A l’heure où le télétravail est de mise, les visiteurs seront invités à découvrir l’improbable bureau de Gaston Lagaffe et ses inventions loufoques. Star Wars – 501st FanWars Garrison South Belgium Bienvenue dans la galaxie lointaine, très lointaine, de Star Wars. FanWars et leur garnison de soldats de L’Empire accompagneront les visiteurs dans un décor agrémenté d’un quadripode impérial AT-AT de 6 m de haut et du ballon géant BB8, tous deux bien connus des amateurs de la saga.

Une nouveauté à épingler: le Webtoon coréen

Un mot qui sonne inconnu à vos oreilles ? Et bien, l’Experience BD est une invitation à la découverte des Webtoons, ces bandes dessinées digitales dont les coréens raffolent. Il s’agit ici d’une collaboration inédite avec le Centre Culturel coréen à Bruxelles.

Des extras à la pelle

Au-delà des 9 décors dans lesquels vous allez évoluer au sein de la Gare Maritime, notez qu’il y a aussi le “Movie Drive”, un cinéma en plein air, comme dans les films américains ou encore 15 ballons géants tout au long du parcours. Cette année, afin de respecter les règles de sécurité sanitaire, il n’y aura pas de Balloon’s Day Parade. Mais les fameux ballons géants à l’effigie de héros de BD seront bien présents et accompagneront les visiteurs tout au long de leur parcours. En effet, une quinzaine de ballons flotteront dans la majestueuse Gare Maritime de Tour & Taxis. L’élève Ducobu, Tintin, le Schtroumpf, le Grand Schtroumpf, Spirou, Lucky Luke, Gaston Lagaffe, BB8, Blork, le Chat, Boule, Dooly, Toto... tous seront présents. Deux nouveaux ballons rejoindront la joyeuse troupe : Yakari et le duo Bob & Bobette. Même Moucherot, héros de la nouvelle affiche signée François Boucq fera une apparition exceptionnelle pour cette édition.

Coup d’oeil sur la BD alternative

Dix jeunes auteurs et autrices bruxellois.es invitent les visiteurs à découvrir leur univers. L’exposition présente la bande dessinée alternative autour des planches originales de Charlotte Pollet, Martis Ghost, Gabri Molist, Aniss El Hamouri, Felix Laurent, Exaheva, Aurélie Wilmet, Rebecca Rosen, Stéphane de Groef et Mathilde Van Gheluwe. Leurs bandes dessinées ont été publiées auprès de plusieurs éditeurs de BD alternative.

Envie d’en savoir plus ?

INFOS PRATIQUES:

L’Experience BD

Du 11 au 20 septembre 2020

3000 m2 d’univers de bande dessinée à découvrir gratuitement.

Une exposition immersive dans le cadre impressionnant de la Gare Maritime de Tour & Taxis.

https://fetedelabd.brussels/