"La difficile journée de Mademoiselle H", une pièce de théâtre dans la lignée de "Black Mirror"

Le journée difficile de Mademoiselle H ! - Lumière sur un nouveau projet qui se joue aux Riches... La difficile journée de Mademoiselle H, c’est le nouveau spectacle du Projet Cryotopsie, après "Plainte contre X" et "Chacun son rythme". C’est l’histoire d’une contrôleuse du chômage qui, dans un futur plus ou moins proche attribue ou retire des points sur une sorte de permis. Une comédie noire de science-fiction, dans la lignée de Black Mirror. Alors, en version belge, ça donne quoi? Réponse avec notre invitée Sandrine Desmet qui incarne le personnage de Mademoiselle H avec brio. INFOS PRATIQUES: La Difficile Journée de Mademoiselle H Au Centre Culturel des Riches-Claires du 22 janvier au 7 février 2020 Aux dates suivantes : mercredi 22 janvier 2020 à 19h jeudi 23 janvier 2020 à 14h et 20h30 vendredi 24 janvier 2020 à 20h30 lundi 27 janvier 2020 à 20h30 mercredi 29 janvier 2020 à 19h jeudi 30 janvier 2020 à 20h30 vendredi 31 janvier 2020 à 20h30 mercredi 5 février 2020 à 19h jeudi 6 février 2020 à 20h30 vendredi 7 février 2020 à 20h30 Texte et mise en scène : Alexandre DROUET Avec : Sandrine DESMET et Hugues HAUSMAN Assistant à la mise en scène : Julien BESURE Décors et costumes : Clémence DIDION Lumières : Jérôme DEJEAN Chorégraphies : Aubéline BARBIEUX