La course de garçons de café... au parc Josaphat!  

Il a fait beau ce weekend! Vous êtes peut-être allés boire un verre ou manger une glace avec les enfants en terrasse…Avez-vous déjà remarqué l’agilité dont doivent faire preuve les garçons de café et les serveuses?

C’est tellement spécifique que Schaerbeek a décidé de remettre sur pieds la course de garçons de café!

La course des garçons de café est une course qui met à l'épreuve des serveuses et garçons de café et surtout: leurs talents de rapidité et d'équilibre.

Les concurrents courent en portant un plateau sur lequel sont déposés des verres et une bouteille remplis de liquide et qui doivent impérativement rester sur le plateau jusqu'à l'arrivée.

Si ça vous intéresse, vous pouvez encore vous inscrire sur le site http://www.coursegarconscafe2018.be/

Et si vous n’êtes pas du métier que - tout comme moi - vous avez 2 mains gauches, bloquez la date du dimanche 16 septembre, dès midi!

En famille ou entre amis, Schaerbeekois ou pas, venez vous promener au parc et déguster divers produits des commerçants du coin, profiter d'un concert, d’un espace de détente avec des jeux pour enfants, deux bars mobiles et un barbecue sera installé près de la Laiterie du parc Josaphat.

La course terminera la journée et récompensera le meilleur coureur qui aura pu conserver un maximum de liquide sur son plateau.

INFOS PRATIQUES:

Dimanche 16 septembre à partir de 12h

Parc Josaphat - Kiosque à musique

Avenue Ambassadeur van Vollenhoven 1030 Schaerbeek

http://www.coursegarconscafe2018.be/

Evénement organisé par la commune de Schaerbeek, le restaurant Chez Marraine et le bar Copain