La célèbre Martine de notre enfance est en visite à Bruxelles

Le dernier tome “Martine visite Bruxelles” nous emmène en balade dans les rues de la capitale... Qui n’a jamais eu une BD de Martine entre les mains ? Martine à la mer, Martine à la ferme, Martine fait du théâtre ou encore Martine dans la forêt. Et puis, il y a cette collection spéciale qui emmène notre jeune Martine dans les rues de notre capitale. Cette année, la plus célèbre des petites filles du monde de la bande-dessinée fait escale à Bruxelles. La 3ème édition de “Martine visite Bruxelles” est sortie chez Casterman. Vous vous souvenez peut-être de ce tome sorti en 2011 et en 2013. Et bien, l’équipe a souhaité lui donner un petit coup de frais et actualiser certains sujets comme la mobilité à Bruxelles, par exemple. Il est vrai que Martine se déplace à vélo accompagnée de Patapouf dans ce magnifique ouvrage. C’est ainsi que l’on suit les aventures de Martine de la Grand-place en passant par les Galeries Royales Saint-Hubert, le Manneken Pis, la Place du Jeu de Balle, le Musée Horta et bien d’autres. Les co-auteurs de cette nouvelle version sont partis de la structure des tomes précédents et ont tout amélioré. “On a eu envie de mettre en lumière d’autres lieux qui peuvent éveiller la curiosité des enfants.” Voilà comment Sophie Levie, co-autrice de “Martine visite Bruxelles” décrit sa démarche permettant de mettre en valeur le patrimoine bruxellois et les nombreux événements qui animent notre belle capitale. D’ailleurs, saviez-vous qu’il y avait une fresque murale à l’effigie de Martine face à l’église Notre-Dame de Laeken ? Y a plus qu’à découvrir les aventures de cette adorable petite fille curieuse dans ce tome actualisé. Un guide sympa pour voir ou re-voir certains quartiers de Bruxelles ! INFOS PRATIQUES : Martine visite Bruxelles chez Casterman Prix: 9,95 euros