La Boîte à Chansons débarque à Bruxelles! - Envie de chanter? - 14/10/2019 Après le succès de la Boîte à Cancan, l’immense boîte noire, véritable petit théâtre mobile d’un autre temps, change de décor et devient la Boîte à Chansons. Bienvenue désormais dans l'univers d'une véritable salle de café-concert pour entreprendre un voyage initiatique à travers l'histoire de la Chanson française. Deux heures de spectacle total mêlant la musique, la parole, la projection et la chanson, vous attendent dans ce décor unique se transformant au fil du temps qui passe… Nous sommes en octobre 1978, alors que l’été s’achève version Porcelaine, que le disco fait monter la fièvre de nos samedis soirs et qu’un vent de révolution baptisé New Wave débarque sur les ondes, un chanteur perdu dans ses rêves de gloire et de notoriété monte chaque soir sur les planches de notre petit cabaret d’un autre temps. Accompagné de son vieux pianiste de serviteur, il tente de nous faire aimer sa vision de la chanson française. Mais ce soir du 9 octobre, rien ne va se passer comme prévu. En l’absence inopinée du pianiste attitré, le patron de la Boîte à Chansons a engagé et imposé une jeune pianiste remplaçante, souhaitant sauver la recette du jour. Et puis, ne dit-on pas dans le spectacle « The Show must go on » ! Ce duo improbable, sans le savoir, va nous entrainer dans la grande histoire de la Chanson française et à travers elle l’histoire de la femme, de l’homme, de leur évolution, de leurs malheurs, de leurs libertés ! La Boîte à Chansons ou toute l’histoire de la Chanson racontée en un seul et unique récital ! Un voyage initiatique à travers l'histoire de la Chanson française, deux heures de spectacle… Oui mais qui sera notre guide pour cette nouvelle édition? Réponse avec Cédric Monnoye, responsable et concepteur de ce nouveau spectacle INFOS PRATIQUES: IXELLES/FLAGEY - PLACE STE-CROIX - 17 au 27 octobre 2019 UCCLE – PLACE SAINT JOB – 16 au 26 janvier 2020 BRUXELLES –GRAND PLACE - 9 avril au 19 avril 2020 (à confirmer) http://cancan.070.be/spectacle/