La 52ème campagne Îles de Paix démarre aujourd’hui !

L’union fait la terre ! Rejoignez le mouvement ! C’est le slogan de la 52e campagne Îles De Paix. Une campagne qui démarre ce vendredi.

Objectif: se battre pour le respect des droits des agriculteurs et des agricultrices. L’argent récolté au cours de cette 52e campagne financera de nombreux projets au Bénin, au Burkina Faso, en Ouganda, au Pérou et en Tanzanie.

Le saviez-vous ?

Alors que manger à sa faim est un droit, une personne sur neuf dans le monde souffre toujours de la faim. C'est pourquoi Îles De Paix favorise le collectif, la solidarité et la coopération. Îles De Paix travaillent ainsi avec des milliers de familles paysannes d’Afrique et d’Amérique latine afin de construire, avec elles, une agriculture plus durable, plus juste et plus résiliente.

Bénévoles, donateurs, agriculteurs, partenaires, experts, politiques, enseignants… nous formons tous une chaîne humaine reliant l’Afrique, l’Amérique latine et l’Europe.

Comment aider Îles De Paix ?

* Faire des achats solidaires via le webshop;

* Lancer ou soutenir une collecte;

* Faire un don;

En Belgique, 22 000 élèves de l’école primaire et secondaire seront sensibilisés à l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. On en parle avec Kathia Morano, responsable de la récolte de fonds et de la communication chez Iles de Paix, dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin.