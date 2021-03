La 4ème édition du Mbo Mpenza challenge aura lieu en ligne - « L'intégration et l'éducation... Coup de projecteur sur une initiative qui allie intégration et éducation par le biais du sport: le Mbo Mpenza Challenge ! Le Mbo Mpenza Challenge est composé de défis sportifs pour les enfants et a été lancé en 2017 par Mbo Mpenza (d’où son nom) en collaboration avec l’Association des Clubs Francophones de Football. L'objectif est de mettre en valeur les enfants et les clubs amateurs d’un côté. D’un autre côté, il s’agit d’encourager des groupes plus vulnérables (enfants réfugiés, en difficulté familiale ou avec un handicap) à participer. Oui mais voilà, cette année, la pandémie change la donne: l’événement se passe en ligne. Comment participer à ce challenge ? Réponse dans ce #REPLAY avec Mbo Mpenza, l’invité du jour dans Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité. INFOS PRATIQUES: Voici le calendrier des différentes qualifications : - Dimanche 21 mars - Dimanche 28 mars - Dimanche 4 avril Vous avez entre 11 et 17 ans et vous aimeriez participer à ce challenge en ligne ? Une seule adresse pour vous inscrire au tournoi ➡️ https://alpha.playorium.io/#/esport/tournaments/list