L’Opération Chaussettes a lieu ce dimanche à Bruxelles - Et si vous profitiez du week-end pour... Saviez-vous que plus d’un cinquième de la population belge vivait une situation de pauvreté, de précarité ou d’exclusion sociale ? Dès lors, une autre question se pose: que faire pour venir en aide à celles et ceux qui vivent dans la rue ? Depuis bientôt 10 ans, l'Opération Chaussettes tend la main aux plus démunis. C’est ce 22 novembre que la grande action de solidarité anti-froid se déroule du côté de la place Poelaert, à Bruxelles. On apporte quoi ? Même si cet événement caritatif porte le nom d’ “Opération Chaussettes”, il va de soi qu’il faut bien plus que quelques paires de chaussettes pour réchauffer tous ces hommes, femmes et enfants en situation précaire. Vous ne rentrez plus dans le pull en laine offert l’année passée par tonton Fred ? Offrez-le ! Vous avez reçu en cadeau une énième paire de chaussettes en laine ? Donnez-les... Votre tiroir d’écharpes est rempli à craquer ? Soulagez-le… Des produits de première nécessité, d’hygiène, des couvertures, sacs à dos et même des matelas de sol sont aussi les bienvenus. Il est recommandé de trier et marquer les sacs avec un H (hommes), F (femmes), E (enfants), P (couvertures et produits de première nécessité : savons, crèmes anti-engelures, sprays désinfectants, pansements, produits de douche, shampoings…). En 2019, l’Opération Chaussettes a récolté une vingtaine de tonnes de dons. Cette année, les besoins sont plus importants à cause de la crise. “ On sait qu’avec la crise actuelle, les gens qui étaient dans des situations précaires, ont malheureusement basculé vers la rue.” Ces mots, ce sont ceux de Catherine Ullens, l’organisatrice de cette Opération Chaussettes. Il y a plus de gens dans la rue. Il y a moins de place dans les hébergements et la situation est préoccupante. Une formule drive-in De 11h à 15h30, les Bruxellois au grand cœur ont rendez-vous place Poelaert pour apporter des vêtements et produits de première nécessité dans le cadre de cette grande collecte pour les sans-abris et les personnes précarisées. Sur la place Poelaert, vous arrivez en voiture, le coffre rempli de petites et grandes choses à offrir. Les bénévoles se chargent d’ouvrir votre coffre, de récupérer vos dons avant de claquer le coffre sans même avoir de contact. Vous pouvez aussi venir à pied, en tram, en vélo aussi, bien sûr. Et ensuite ? Les partenaires trient, lavent et re-distribuent les affaires apportées lors de cette opération. L’Opération Chaussettes est menée par des bénévoles. ´Solidarité Grands Froids´ fournit chaque année les associations suivantes grâce aux dons consentis par les donateurs : Bruzelle, le Samu Social, Télé Services, Le Clos, La Rive, La Rencontre, Pierre d’Angle, Resto du Coeur de Saint- Gilles, Le Comptoir de la Samaritaine, Nativitas, Infirmiers de Rue, la plateforme citoyenne, La Fontaine, les CPAS, Travailleurs de Rues, Transit, ... Envie d’en savoir plus ? Ce matin, Bruxelles Matin faisait le point avec Catherine Ullens, organisatrice de l’Opération Chaussettes. L’interview de Geoffroy Fabre est à découvrir dans ce REPLAY. Ne manquez pas non plus les recommandations de David Jeanmotte, chroniqueur bien-être à la RTBF. Il soutient cette action caritative et en parle avec Julie VanH dans la matinale bruxelloise de Vivacité. INFOS PRATIQUES: https://fr-fr.facebook.com/Operation.Chaussettes/