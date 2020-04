L'opéra du confinement se regarde aussi sur internet ...

Avez-vous déjà assisté à un opéra ? Vous savez, les fauteuils en velours rouge, les tenues élégantes et cette émotion venue tout droit de ces artistes qui jouent et chantent en direct à quelques mètres de vous... Et bien, cette ambiance, vous pouvez la vivre sans sortir de chez vous. En plus, c'est gratuit !

Merci à La Monnaie de nous proposer ce divertissement incroyable pendant le confinement !

Et merci à vous d'être déjà si nombreux au rendez-vous de cette saison virtuelle printanière qui attire les amoureux de la culture, actuellement confinés.

En surfant sur le site de La Monnaie, vous avez directement accès gratuitement à sept productions. Celles-ci ont été mises en ligne depuis le 21 mars et ont cumulé plus de 75.000 vues. En tête du classement, Aida de Verdi et Le Conte du tsar Saltan de Rimski-Korsakov ont battu tous les records.



C'est pourquoi La Monnaie a décidé d'à nouveau mettre en ligne une sélection de sept productions, du lundi 20 avril jusqu'au dimanche 17 mai. Des opéras à voir et à revoir gratuitement pour alléger de manière idéale cette période de confinement tout récemment prolongée.

Au programme notamment : le projet communautaire Push, qui avait séduit notre public la saison dernière, ainsi que Au monde, le sixième opéra du compositeur belge Philippe Boesmans.



Y a plus qu'à faire votre choix et inviter votre chéri (e) à l'opéra ce soir...



Push: Le 19 avril 1943, Simon Gronowski est sauvé d’une mort certaine par sa mère qui le pousse hors du train qui les mène vers Auschwitz. Un opéra qui met en parallèle la Deuxième Guerre mondiale et la tragédie humanitaire des réfugiés, ce projet résolument bruxellois permet à chacun d’ouvrir les yeux sur le monde d’hier et d’aujourd’hui.



Au monde: Un empire familial est sur le point de disparaître avec son patriarche agonisant. Avec cette création, Philippe Boesmans exprimait avec subtilité l’angoisse de l’incertitude. Six ans plus tard, l’opéra est indéniablement toujours d’actualité.



Mitridate, re di Ponto: En 2016, avant de se lancer dans la Trilogia Mozart Da Ponte, Jean-Philippe Clarac & Olivier Deloeuil actualisaient les manigances familiales et la tripartite amoureuse de Mitridate, re di Ponto pour une production au cœur de l’union européenne, dirigée par le spécialiste baroque Christophe Rousset.



Dialogues des Carmélites: Avec Dialogues des Carmélites, Olivier Py propose une mise en scène ascétique très applaudie du chef d’œuvre de Poulenc. À la tête des forces musicales, Alain Altinoglu fait ressortir l’essentiel de cette magnifique partition sur la peur, l’espoir et la mort.



Les Contes d'Hoffmann: En décembre 2019, l’opéra d’Offenbach permettait au metteur en scène Krzysztof Warlikowski et à notre Directeur musical Alain Altinoglu d’explorer avec une fantaisie cinématographique les vestiges de l’amour d’un poète, grâce à une distribution exceptionnelle.



Madama Butterfly: Pour sa production de cet immanquable du répertoire lyrique signé Puccini, Kirsten Dehlholm (Hotel Pro Forma) s’est inspirée du bunkaru, un théâtre de marionnettes japonais, conférant à la tragédie humaine de Madama Butterfly un supplément de pathos.



Macbeth: Le metteur en scène Olivier Fredj fait déménager le couple maudit de Shakespeare de leur château écossais au profit d’un luxueux hôtel " Belle Époque " dans son impressionnante production de l’opéra sombrement tragique signé Verdi. Le vernis du décor s’étiole au fur et à mesure de notre descente dans le subconscient de Macbeth.

Alors? Tentés par une nuit à l'opéra depuis votre canapé bien confortable?

INFOS PRATIQUES:

https://www.lamonnaie.be/fr