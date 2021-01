L'histoire de Bruxelles par Jean-Jacques Jespers - Notre série sur les noms de lieux à Bruxelles... C’est le moment que tous les Bruxellois de souche ou d’adoption attendent avec impatience chaque matin de cette semaine de rentrée. Le deuxième épisode de notre série était diffusé ce matin dans Bruxelles Matin sur Vivacité. Toute la semaine, nous avons rendez-vous avec l'histoire de Bruxelles. Pour nous en parler, c’est l’ancien journaliste Jean-Jacques Jespers qui s’y colle et nous raconte avec passion les petites et grandes histoires qui marquent Bruxelles et ses lieux. Lumière sur “Negenmanneke” ce mardi. Si ce nom ne vous est pas inconnu, c’est peut-être parce qu’il vous rappelle un club de football ou un arrêt de bus De Lijn. Oui mais voilà, il y a en réalité une vraie histoire qui a marqué ce nom “so Brusseleir”. Après une balade dans le quartier “ Notre Dames aux Neiges ” hier, c’est aux limites d’Anderlecht et de Leeuw Saint-Pierre que l’on vous emmène. Marc Oschinsky et Jean-Jacques Jespers vous donnent rendez-vous au lieu-dit « Negenmanneke ». “Il y a des tas d’endroits où il fallait payer pour entrer à Bruxelles à la fin du 19ème siècle.” Alors, que se cache-t-il donc derrière ces 9 petits hommes ou plutôt le petit homme de 9 ? Vous allez découvrir que le gouvernement bruxellois n’a rien inventé en matière de taxe… Explications dans le #REPLAY de cette série disponible en quelques clics. Bruxelles Matin vous retrouve demain à la même heure pour une nouvelle anecdote sur l’histoire des noms de lieux à Bruxelles. Et si vous brûlez d’impatience d’en savoir plus, il vous suffit de commander le nouvel ouvrage de notre expert Jean-Jacques Jespers. En effet, notre ex-collègue signe un dictionnaire, dont le premier tome sorti aux éditions Racine est en grande partie consacré à Bruxelles. INFOS PRATIQUES: Dictionnaire des noms de lieux Bruxelles et la province du Brabant wallon Jean-Jacques Jespers Un ouvrage paru aux éditions Racine Prix: 24, 95 euros Web ? https://www.racine.be/fr/jean-jacques-jespers