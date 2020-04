L'entraide se renforce entre citoyens à Schaerbeek...

Faire une course, passer à la pharmacie, déposer une lettre à la poste ... Des activités a priori faciles pour ceux qui peuvent se déplacer facilement en respectant les règles de sécurité liées au confinement. Oui mais voilà, comment faire quand on souffre d'une maladie qui nous empêche de sortir ou quand on est isolé ?

Heureusement, les actes d'entraides se multiplient ces derniers temps. Groupes Facebook, petits mots bienveillants dans votre boîte à lettres, appels Facetime de la famille et des amis... Tout (ou presque) est fait pour soutenir les personnes dans le besoin.

Mais comment aider ceux qui sont seuls et que l'ont ne connait pas ? Ceux qui n'ont pas de contact via les réseaux sociaux ou qui n'ont pas de famille pour les aider ?

Comment aider les personnes isolées?

La commune de Schaerbeek a un bon plan ! En surfant sur son site (le lien se trouve ci-dessous), vous trouverez un formulaire en ligne. Il suffit de le compléter pour signaler que vous êtes bénévole et prêt à aider une personne en difficulté.

Cette démarche est rapide et permet de concrétiser votre offre de services. En indiquant vos coordonnées et vos disponibilités, la commune vous mettra en contact avec une personne ayant besoin d'assistance et (si possible) proche de chez vous.

Offrir un soutien moral par téléphone, livrer des repas ou colis alimentaires, ou encore réparer un élément indispensable... ce sont des tâches que vous pourriez être amenés à réaliser.

Et les règles de sécurité?

La commune rappelle les mesures de base à respecter : garder une distance de 1,50 mètre lorsque vous êtes à l’extérieur, se laver régulièrement les mains, limiter le nombre de personnes à qui vous offrez votre aide et privilégier les petits déplacements...

Vous connaissez une personne isolée du fait de son âge, de sa santé ou d’un handicap et qui rencontre un besoin spécifique lié à la crise actuelle ?

Prenez contact avec le call center (02 244 75 11) afin de briser son isolement.

INFOS PRATIQUES:

Lien vers le formulaire d'entraide: https://docs.google.com/forms/d/1JDCnKQjqdZdCpGveh-njqG8T2diKuu4a7LzP6vnEx18/viewform?edit_requested=true

Rappel des règles d'hygiène à respecter sur https://www.info-coronavirus.be/fr/