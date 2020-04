L'Atomium remercie nos soignants via un nouveau drapeau ...

C’est une première depuis 1958: l’Atomium remplace le drapeau belge par un mot adressé aux soignants. Ce mot, c’est “merci”. Comme nous sommes en Belgique, nous n’oublierons pas de dire “dank u” et “danke” parce que la Belgique ce ne sont pas moins de 3 langues nationales.

Tous les soirs à 20h, depuis le début du confinement, l’Atomium clignote de mille feux. Aux côtés de l’ensemble de la Belgique, elle salue et remercie toutes celles et ceux qui au quotidien sont présent.e.s pour nous et nos proches.

Dès ce lundi, se hisse au sommet du plus belge des bâtiments de Bruxelles un drapeau qui vient appuyer cette reconnaissance et ce soutien national. Ce drapeau vient temporairement remplacer les couleurs du pays présentes depuis 1958, car ce " MERCI " est la juste illustration de la solidarité et de la reconnaissance des Belges.

Bâtiment dans lequel les Belges se reconnaissent, l’Atomium hisse à 100 mètres de haut les pensées et la gratitude que nous apportons tout.e.s au corps médical et soignant ainsi qu’à l’ensemble des personnes qui nous permettent de vivre ce quotidien inédit. Construit comme un symbole d’humanisme, de progrès et d’espoir, l’Atomium, lieu de bien de nos souvenirs collectifs et familiaux depuis plus de 60 ans, portera haut pour vous et de tout cœur cet énorme MERCI, DANK U, DANKE.

Et si vous confectionniez aussi un drapeau pareil à accrocher à votre porte d'entrée pour remercier nos soignants ?