Cette année, l’Atomium fête ses 60 ans!

Pour ses 60 bougies, l’Atomium célèbre l’Expo 58 au travers de trois nouvelles expositions regroupées sous le titre commun de Galaxy 58.

Une trilogie d’expositions (People of 58, Podium 58 et Graphic 58) prennent place à l’Atomium ainsi qu’au ADAM – Brussels Design Museum et ouvrent leurs portes aujourd’hui!

Bon, ça, c’est pour les amateurs d’expo… pas toujours facile de tirer les enfants à une expo mais l’Atomium ne les oublie pas et leur consacre une boule disco !!!

Ce dimanche, les enfants sont donc à l’honneur avec la Kidsguinguette de 14h à 17h30!

Ce qui va être très drôle pour eux, c’est qu’on va carrément les plonger dans une toute autre époque qu’ils n’ont jamais connu: celle de 1958! Déguisements et costumes d’époque bienvenus pour s’essayer à des ateliers de hula hoop, s’amuser au coin beauté et accessoires avec studio photo, et danser sur les meilleurs sons du groupe Nerds Cover Brass Band et du swing, du rock, du disco dj Nico en live!

C’est ce qu’on appelle une “boum intergénérationnelle” vu que tout le monde peut venir de 4 à 99 ans!

L’occasion de faire une sortie papy, mamie et les petits-enfants?

INFOS PRATIQUES:

Pour les expos:

Prix: 8 à 15 euros

L'accès à l'exposition temporaire fait partie de la visite de l'Atomium et, par conséquent, ne donne lieu à aucune tarification supplémentaire.

Tous les jours, de 10h à 18h (fermeture de la caisse à 17h30)

http://atomium.be/

Pour la boum:

Prix: € 8 (adulte) / € 5,50 (enfant)

gratuit pour les grands-parents

réservations alicia@atomium.be

http://kidsgazette.be/kidsgazette/derniere-kidsgazette/