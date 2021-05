L'artiste Radu Stefan Poleac ouvre les portes de son atelier - Rendez-vous à Etterbeek ! -... Croyez-le ou non mais il y a des artistes qui se sont inspirés de la période Covid pour créer… C’est le cas de Radu Stefan Poleac dont l’atelier est situé à Etterbeek. Depuis quelques temps, il ouvre son atelier au public et présente principalement ses créations artistiques en 3D (sur base de collages et de superpositions de matières) et ce que l’on appelle des “light boxes” (traduisez: des boîtes éclairées), réalisées pendant la crise sanitaire. “Ceci n'est pas une exposition classique mais une slow exhibition.” Évidemment, cet artiste avait commencé à créer des œuvres bien avant la crise sanitaire. Mais il a mis à profit cette période particulière pour réfléchir à son art, pour se re-mettre au travail et vous proposer ainsi des créations réalisées pendant cette "guerre" Covid. Le contraste entre cette période complexe et la délicatesse de ses œuvres surprend les visiteurs. Radu Stefan Poleac est lauréat de plusieurs prix pour son travail exceptionnel, beau et poétique. Ses œuvres ne vous laisseront pas indifférents. A voir, sur réservation uniquement. D’ailleurs, si vous avez un coup de cœur pour l’une ou l’autre œuvre, il est également possible de les acheter. Alors, pourquoi ne pas faire un tour dans cette caverne aux trésors ? Envie d’en savoir plus ? Comment visiter son atelier ? Pourquoi cette période particulière l’a-t-il inspiré en tant qu’artiste alors que la culture a été figée dans le temps ? Réponse avec Radu Stefan Poleac dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité. INFOS PRATIQUES: Atelier d'Artiste / Galerie d'Art Rue Champ du Roi no 100 1040 Etterbeek Lundi: de 11:00 à 18:00 Mardi: de 10:00 à 16:00 Mercredi: de 10:00 à 16:00 Jeudi: de 10:00 à 16:00 Vendredi: de 10:00 à 16:00 Samedi: de 11:00 à 18:00 Du 29 mars au 30 juin https://www.radustefanpoleac.com/