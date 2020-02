L'Afropolitan Festival débarque à Bozar! - Avez-vous déjà entendu de la "Black Card by Prezy"?... Vendredi prochain, le 28, c’est la 4ème édition de l'Afropolitan Festival qui a lieu à BOZAR jusqu’au 1er mars. Le festival met en avant la culture internationale et contemporain des afro descendants au travers de débats, meet& greet, films, musique hiphop-slam-rap, marchée de mode, défilés. Une 4ème édition... L’édition 2020 de l’Afropolitan Festival est dédiée à Binta Sagna, communicante et figure de la diaspora africaine en Belgique et en France, décédée brutalement en août 2019. Binta s’investissait pleinement dans le rayonnement du festival. Toute l’équipe lui rendra un profond hommage. Et cette ‘Black Card by Prezy’? Prezy, que vous connaissez bien, il officie sur Ouftivi pour le JT des enfants, aux côtés de Maureen dans The Voice Kids, joue un rôle important dans ce festival. Il présentera une sélection de ses musiciens et comédiens préféres dans ‘Black Card by Prezy’. Au menu de notre animateur vedette: Jean-Claude Muaka, Edgar Sekloka, Na Baka (-> de Bruxelles !) et DJ Ilsyll participeront. L’asbl bruxellois new African Wave organise une marchée pop-up avec de la mode et du design afropolitain ensemble avec deux défilés et un film sur l’esthétique africain. Avec : Zaïko Langa Langa, Inua Ellams, Prezy, Joy Slam, Bintou Dembélé, Cal Hunt, Norman Ajari, Pascale Obolo, Mireille Tsheusi Robert, N’Goné Fall, Jeny Bonsenge, Na Baka, Dj Illsyl, Edgar Sekloka, Jean-Claude Muaka, Candice Nembhard, Wayi, Amée, Larry Essouma, Dj Rokia Bamba, Yemisi Mokuolu, Maurice Charles Ruffin, Summer Pearl, Randi Guine, Elisabetta Agyeiwaa, Djamile Mama Gao, Shamira Rafaëla, Bouba Dola, Kymani Céder,Tunde Adefioye,... and many more. Trois jours pleins d’intensité donc, qui allient arts, fête et réflexion, à l’image des nouvelles scènes Afropolitaines. Pour en savoir plus, écoutez le #REPLAY de Bruxelles Matin. INFOS PRATIQUES: Afropolitan Festival @Bozar DATES Ven 28 fév 2020 12:00 → 23:30 Sam 29 fév 2020 12:00 → 01:30 Dim 1 mar 2020 12:00 → 23:00 LIEU Hall Horta rue Ravenstein 23 1000 Bruxelles https://www.bozar.be/fr/activities/161856-afropolitan-festival-2020