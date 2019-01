Kévin Van Doorslaer vous donne rendez-vous "Chez Charlotteke"!

Du lundi au vendredi de 06:00 à 08:38 sur Vivacité

Julie VanH, en compagnie de Bruno Schmitz, accompagne les auditeurs bruxellois dès le réveil et sur le chemin du travail. Une émission pour tout savoir sur ce qui se passe dans la capitale : infos régionales et locales, musique, jeux, sport, séquences " région ", météo bruxelloise, flashs RTBF Mobilinfo et interventions en direct de Serge, le motard d’Europ Assistance...

Infos Régionales à 6h30, 7h30 et 8h30.