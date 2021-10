Juliette, en rémission d’un cancer du sein, aide les personnes frappées par la maladie

Juliette Berguet , elle, a décidé d’agir au lieu de subir. Pour cela, elle s’est lancée dans Baob et KinJu Brussels. Elle nous raconte son histoire touchante et inspirante au micro de Julie VanH dans Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité à Bruxelles.

Octobre rose

Gros plan sur Baob et KinJu, deux projets symboles de résilience et de reconstruction. A l’occasion d’" Octobre rose ", la campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, nous avions envie de vous proposer le témoignage de Juliette Berguet.

Une femme sur 9 dans notre pays développe un cancer du sein.

Il y a 2 ans, cette Bruxelloise a fait soigner son cancer du sein à l’Institut Jules Bordet. Aujourd’hui, elle a choisi d’agir au lieu de subir. En rémission actuellement, elle propose son aide aux autres malades du cancer et ce, via deux projets symboles de résilience et de reconstruction.

Baob offre un accompagnement aux personnes confrontées à la maladie

Une série de workshops itinérants destinés aux personnes touchées par la maladie (mais pas que).

D’ailleurs, si cela vous intéresse, il y un super chouette Workshop Baob spécial “Octobre rose, Résilience et reconstruction positive”.

Cela se passe à The Urban Woman, rue Bosquet 47-49 à 1060 Saint-Gilles. Le prix d’entrée est fixé à 75 euros pour l’accès à une matinée d’échanges, de partages et de témoignages. Parmi les intervenants, il y aura Sarah Rezki de l’ASBL “FightXLife“ qui a pour but la lutte contre le cancer et diverses maladies par le biais de la boxe adaptée ou encore Mathilde Jooris de la fondation Fournier Majoie qui soutient la recherche contre le cancer.

Durant l’après-midi, découvrez le yoga du sommeil conscient, un atelier de reconnection à soi, une initiation à la technique AromaTouch ou à la cuisine végétale.

Kinju Brussels propose des accessoires en mode upcycling

Une marque d’accessoires dont l’objectif est de sensibiliser à la prévention du cancer du sein. Ce sont des pièces utiles et originales créées par série de 7 (comme les 7 jours de la semaine) et dont l’objectif est de favoriser une reconstruction positive des personnes

atteintes par un cancer en valorisant leur personnalité unique, tout en soutenant la recherche et la lutte contre le cancer du sein puisque 5% des ventes sont reversés à la fondation Fournier Majoie.