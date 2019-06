Juin au jardin à Forest!

Marre du stress des examens? Besoin de décompresser avant les grandes vacances au soleil? On a ce qu’il vous faut! Direction Forest pour investir le jardin derrière le BRASS - Centre Culturel de Forest (Avenue Van Volxem 364, 1190 Forest).

Depuis vendredi passé, l’événement “Juin au Jardin” bat son plein et propose de vous faire sortir de chez vous!

Au programme: des ateliers Supernappe (de pique-nique), herbier, dessin, boutures, par une bibliothèque pop-up focalisée sur la nature, par des animations autour des ruches... histoire d'ôter toute possibilité aux progénitures citadines de penser que les tomates poussent dans les supermarchés.

Cette (re)connexion haut débit à la nature passe aussi par la musique et les spectacles qui s'adressent au public dans sa plus grande mixité : jour après jour, le jardin sera investi par des conteurs ambulants, des poètes ardents, des saltimbanques de l'électro et autres performeurs pop, pour des moments de magie diurne et de transe nocturne.

Du projet intimiste " Pluies " aux soirées explosives de fête de la musique, sans oublier la deuxième édition du Delicate Music Festival ainsi que deux release parties (sorties d'album de Manu Louis et de Synthômas), les notes voleront tous azimuts.

Aujourd’hui: ★ je 20/06 ★

▲ 16:00 Bar, food, Supernappe et jeux en bois géants

▲ 20:00—00:00 Concerts

LA TRIPARTITE : Manu Louis release party + Za! + Hun Hun

Juin au Jardin verra son apothéose dans la désormais mythique soirée de fin de saison: Les Feux de la Saint-Jean Brass.

INFOS PRATIQUES:

ve 14/06 — je 27/06 ★ Gratuit (N.B. Toutes les activités sont gratuites, sauf le Delicate Music Festival) ★ Lieu |Jardin derrière le BRASS - Centre Culturel de Forest (Avenue Van Volxem 364, 1190 Forest) Infos | www.lebrass.be