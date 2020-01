Joyeux anniversaire à l'Herboristerie de Louise!

Avez-vous un jour mis les pieds dans l’Herboristerie de Louise?

Immersion au coeur d’une petite boutique bruxelloise située avenue Paul Dejaer (à 2 pas de la Barrière de Saint-Gilles)…

Louise, c’est une Bruxelloise, une herboriste diplômée, qui aime les plantes, les gens, la beauté, la santé.

Son herboristerie, c’est un lieu d’échanges et de partage, où l’on privilégie l’écoute et les conseils, histoire de prendre mieux soin de vous et de votre santé.

Louise privilégie aussi tout ce qui est naturel et bio, et aussi les filières les plus courtes que ce soit pour les produits en vrac ou les produits finis, fabriqués si possible par des Belges… et en Belgique !

Louise aime beaucoup les livres et aime que les autres les aiment…

Vous pouvez choisir de les lire sur place, ou bien les louer, peut-être même si l’envie vous prend, de les acheter.

Enfin, Louise a choisi pour elle comme pour vous, des produits de base et plein de contenants pour créer vos propres cosmétiques.

C’est simple, chez Louise, c’est un peu comme chez vous, mais Louise est là pour vous accueillir et vous conseiller en plantes, en beauté, en santé… et en toute liberté !

Pour fêter ses trois ans d’existence, l’Herboristerie de Louise organise une exposition intitulée " Tous féminines ". Seront exposés quatre femmes artistes, féminines, féministes, entrepreneuses et dont Louise adore le travail. Elle ne nous en dit pas plus, elle vous donne simplement rendez-vous pour le vernissage qui aura lieu ce 25 janvier.

INFOS PRATIQUES:

L’Herboristerie de Louise

13, avenue Paul Dejaer

1060 – Saint-Gilles

02/3196611

Horaire:

Lundi 14h00-20h00

Mardi au Samedi : 10h30 – 18h30

Bus & Tram: arrêt Barrière/Horta

https://www.herbodelouise.be/