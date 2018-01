Journée familiale à l’expo " Little Life " !

Ce matin, on vous propose de remonter le temps… Une époque pas si lointaine en fait... celle ou les tablettes et les smartphones n’existaient pas… ou on ne passait pas des heures à jouer en ligne à Medal Of Honnor ou à trouver un partenaire sur Tinder… Cette époque, c’est celle du 19ème siècle et on peut en retrouver un avant-goût du côté de la Porte de Hal.

C’est plus preéisement au 3ème étage de cette fameuse tour multicentenaire qui servait de prison a l’époque que se trouve Little Life… une expo participative dont le décor est une maison de poupées exposée dans le musée de la Porte de Hal; maison réalisée à l’époque par Jules Charlier, un électricien bruxellois pour les enfants de sa sœur. On y voit les chambres de bonnes sous les toits, la salle de bains où l’on remplissait la bassine d’eau qu’on avait fait chauffer pour prendre son bain, la vaisselle en porcelaine…

A Little Life, vous l’aurez compris: pas de consoles de jeux, ni d’internet… mais plutôt des batailles de polochons, vos enfants pourront fabriquer des meubles minuscules avec des fils en métal, des petites pâtisseries avec de la pâte à sel, une baignoire avec une boite à sardines… pour découvrir de façon ludique, la vie quotidienne dans les maisons bourgeoises bruxelloises au 19e siècle. Ces activités sont organisées ce dimanche dès 10h30 lors d’une journée familiale pour les enfants de 4 à 10 ans, les parents et grands-parents.

En bonus: vous pourrez grimper sur le chemin de ronde de la tour pour avoir une vue à 360° sur Bruxelles, et bien sûr découvrir le reste du musée, sur l’histoire de la tour et des remparts de Bruxelles.

INFOS PRATIQUES:

Exposition: Porte de Hal + Little Life jusqu’au 25 novembre.

Porte de Hal

Boulevard du Midi 150

1000 Bruxelles

Dimanche, de 10h à 16h30.

Prix: 6 euros àpd 4 ans. 7 euros par adulte. Infos: www.portedehal.be et vivacite.be

Réservation sur : http://ticket.kmkg-mrah.be/tickets.aspx?〈=FR!