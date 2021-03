Journal d'une bruxelloise confinée - " On fera la fête sous le parasol rouge " est le premier... Professeure de littérature fraîchement retraitée, elle a d’abord décidé de rédiger des chroniques régulières sur Facebook durant le confinement. Encouragée par ses connaissances et par des lecteurs anonymes, elle a décidé de les mettre en forme dans un roman. J'écris depuis toujours (...) et le confinement a été un tournant. Ce livre retrace jour après jour le confinement d’une bruxelloise. L’ouvrage oscille entre anecdotes du quotidien, réflexions philosophiques et poésie. Des petites rébellions contre les mesures, des agacements contre certains comportements en forêt ou des réflexions profondes sur la maladie et la vieillesse, un sentiment de " déjà vécu " se dessine tout au long du livre. Martine Bronzin était l’invitée de Bruxelles Matin ce jeudi. Son interview est à re-découvrir dans ce #REPLAY de la matinale. INFOS PRATIQUES: "On fera la fête sous le parasol rouge" Martine Bronzin Aux éditions Le Lys Bleu