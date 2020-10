Jérôme de Warzée présente le 4ème tome de ses Cactus aux éditions Luc Pire - Sortie du livre:... Parce qu’un anniversaire, ça se fête, l’humoriste préféré des Belges sort un livre intitulé “Les 10 ans de Cactus de Jérôme de Warzée”. Pour vous faire profiter de l’actualité revue et corrigée par notre Jéjé national, Jérôme de Warzée, humoriste, chroniqueur et présentateur télé sort donc un 4e tome de ses Cactus. Au menu: les querelles politiques de la fin d’année 2019 mais aussi les infos de cette année 2020 principalement dominée par la crise sanitaire, comme vous pouvez vous en douter. Le tout vous est conté, commenté et égratigné par Jérôme de Warzée qui n’a pas la langue dans sa poche. “Tous les textes sont ré-écrits de telle façon à ce qu’il y ait plus du littéralité lyrique.” Illustré par de multiples caricatures mais aussi accompagné de passages plus personnels dans lesquels la papa du Grand Cactus se confie sur la façon dont il a vécu cette année chahutée par cette pandémie interminable, ce livre est donc un petit condensé de “cluster”, “distanciation sociale”, “t’as ton masque ?” mais pas que… Rassurez-vous, les Bronzés en prennent, eux aussi, plein la tronche. Envie d’en savoir plus ? “Les cactus de Jérôme de Warzée - 10 ans déjà!” est à découvrir dans toutes les bonnes librairies ! Vous en aurez un avant-goût dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin. Jérôme de Warzée était l’invité de Julie VanH dans la matinale radio de Vivacité. INFOS PRATIQUES: “Les cactus de Jérôme de Warzée - 10 ans déjà!” Le 4e tome des Cactus de Jérôme de Warzee aux éditions Luc Pire. 16 euros pour 172 pages d’actu à la sauce Jéjé!