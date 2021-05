Inscrivez-vous à la soirée caritative « ART & ACT for Fonds Erasme 2021 » - Khadja Nin sera la... Ce mardi soir, l’Hôpital Erasme comptera sur la générosité du public. Une soirée caritative est organisée en ligne pour récolter des dons destinés au Fonds Erasme. Khadja Nin sera la Marraine de cette soirée virtuelle animée en direct aux côtés de Bruno Coppens sous la houlette d’Arnaud Cornette de Saint Cyr, le Commissaire-priseur. Depuis 1982, grâce aux donateurs, le Fonds Erasme pour la recherche médicale est un pilier majeur de la recherche à l’Hôpital académique Erasme. Il favorise le développement de la recherche et les avancées médicales, au bénéfice des patients. A l’aube des déconfinements et pour répondre à l’envie d’avoir des projets, de nombreux talents ont accepté de se mobiliser pour la recherche. Au programme: 23 enchères accessibles par internet ou par téléphone. Jean Boghossian, Pierre Kroll, Kev Adams, Guillermo Guiz, Sam Touzani, Charles Kaisin et Mallory Gabsi, Isabelle Arpin et Pascal Devalkeneer, Pierre Marcolini, un dîner à la Villa Empain ... pour n’en nommer que quelques-uns. Arts graphiques, Arts de la scène, Arts de la table. Cette soirée, demain, c’est en fait une manière différente d’être solidaires envers des secteurs également impactés par la crise. Une belle manière pour les acquéreurs de soutenir la recherche tout en se faisant plaisir ! A quoi seront alloués les fonds récoltés lors de cette soirée ? A l’achat d’un SPECT/CT de la dernière génération, unique en Belgique. Cet appareillage d'imagerie digitale permettra une détection précoce et une prise en charge optimale des patients atteints de maladie coronaire. Alors, on compte sur vous ! Ne tardez pas à vous inscrire et soutenez le Fonds Erasme. Envie d’en savoir plus ? La marraine de cette soirée, Khadja Nin, était l’invitée de Bruxelles Matin. Un chouette moment à découvrir dans cette interview au saut du lit. Moment de complicité et de bonne humeur entre Khadja Nin et Julie VanH dans la matinale bruxelloise. INFOS PRATIQUES: La soirée caritative inédite « ART & ACT for Fonds Erasme 2021 » se déroulera le 11 mai à 19h, virtuellement et en direct, au profit de la recherche à l'Hôpital Erasme. Accessible sur le site de Cornette de St Cyr, depuis la Belgique et la France. https://www.fondserasme.org/