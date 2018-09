Initiation couture à Uccle ce soir!

Depuis quelques jours, on vous en parle: ADIOS les sacs en plastique à Bruxelles!

Pour rappel, il s’agit des sacs transparents, très fins et légers. Ils avaient déjà été bannis des supermarché l'an dernier. Désormais ce sont les petits commerces et les vendeurs sur les marchés qui y passent depuis ce 1er septembre.

Mais il existe des alternatives aux sacs en plastique! Pourquoi ne pas coudre un ou des sacs réutilisables, par exemple? On vous a trouvé un atelier couture à Bruxelles ce soir et on vous donne tous les détails avec l’organisatrice Aude Claessens en quelques clics ci-dessous.

INFOS PRATIQUES:

Initiez-vous à la couture en apprenant à coudre un grand sac de course et quelques petits sac à vrac pour transporter vos fruits secs et légumes. Pour cet atelier, apportez 1 coupons de 30 sur 50 cm et 1 autre de 50 sur 70 cm ainsi que 2m de sangle. Pour celles et ceux qui n'ont pas le temps d'aller chercher du tissus et de la mercerie, le tout est fourni pour un supplément de 8 euros

Organisateur:

Atelier couture du 891

Dates de l'activité:

05/09/2018 - 18:30 > 21:00

Nom du lieu: Atelier couture du 891

Adresse: 891 chaussée d'Alsemberg

L'atelier couture du 891 vous propose de réaliser vos vêtements et accessoires de la vie de tous les jours. Selon vos envies, vos besoins et votre niveau, vous pourrez participer à des cours particuliers, des ateliers thématique ou libre en groupe. Le nombre de places est limité entre 5 à 8 personnes selon le thème de l'atelier. Machines et matériel de travail sont à votre disposition. L'atelier se situe dans notre arrière maison et donne vue sur le jardin ce qui donne à cet espace de travail une atmosphère chaleureuse et relaxante.

Transports publics:

Tram 4 - 97 - 51 Bus 98 - 43 Arrêt "Globe"

Prix par personne:

25 euros

Réservation nécessaire:

Oui - réservation par mail à claessensaude@hotmail.com

https://www.facebook.com/Ateliercouturedu891/?modal=admin_todo_tour