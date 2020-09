Hugues Hamelynck présente "Le Mélomane Mythomane" au Petit Chapeau Rond Rouge

Hugues Hamelynck est "Le Mélomane Mythomane" - La chanson française à l'honneur dans un... Les bruits de couloirs concernant le fils caché de Michel Fugain ne seraient-ils vraiment des rumeurs? Comment Maître Gims est-il arrivé au sommet de sa gloire? Et finalement, Serge Lama est-il réellement “malade” ? Si vous cherchez des réponses à ces questions, sachez vous les obtiendrez (… ou pas) en allant voir “Le Mélomane Mythomane”. Parce que la vie des stars de la chanson française, il la connaît sur le bout des doigts, le comédien bruxellois Hugues Hamelynck a décidé de vous présenter cet univers de façon décalée et incroyablement passionnante. Le but du jeu est d'apprendre, de découvrir, de rire, d'écouter des anecdotes tantôt vraies, tantôt farfelues liées aux destins de Dalida, Trenet ou encore Michel Polnareff. La seule question à vous poser est la suivante: mensonge ou vérité ? Peut-on faire confiance à ce mélomane mythomane incarné par Hugues Hamelynck, figure connue dans le monde l'Impro à Bruxelles? C'est à vous de vous positionner et d’en profiter pour réfléchir à la place de la musique dans votre vie. Envie d'en savoir plus ? Faut-il impérativement s’y connaître en chanson française pour apprécier ce Mélomane Mythomane? Réponse avec Hugues Hamelynck au micro de Julie VanH dans le #REPLAY de Bruxelles Matin sur Vivacité. Convaincu ? Pour en savoir plus sur l’histoire de ces grandes vedettes de la chanson française, il suffit de venir voir Hugues Hamelynck sur scène. Une événement #coronaproof à réserver très vite vu le nombre de places limitées. INFOS PRATIQUES: Le Mélomane Mythomane De et avec Hugues Hamelynck Mise-en-scène: Gilles Delvaulx et Marie-Cécile Samson Régie: Jon Aasen A voir Les 2 & 3 octobre 2020 Les 13, 14 & 15 novembre 2020 Au Petit Chaperon Rouge Rue Père Eudore Devroye 12, 1040 Bruxelles Réservations: www.lepetitchapeaurondrouge.be https://www.lemelomanemythomane.com/