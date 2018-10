Halloween à la Maison de la Création...

A l'approche d'Halloween, des professeurs de quatre écoles du quartier de Neder-Over-Heembeek ont travaillé avec leurs élèves autour de thèmes tels que les monstres, la peur, etc. En effet, cette période est sans doute le seul moment de l’année où les enfants peuvent aborder la mort, leur(s) peur(s) (que ce soit les monstres cachés sous le lit, le noir…), se déguiser, se faire peur, créer des monstres et les faire vivre... C'est d’une certaine manière l’occasion de se les réapproprier et ainsi de les affronter. Ces témoignages d'enfants ont abouti à une grande exposition à la Maison de la création qui est visible depuis ce 22 octobre. L’occasion pour les élèves participant au projet de se rencontrer et d’échanger/présenter leurs créations.

800 enfants ont participé au projet d'exposition et sont invités ce soir à la Maison de la Création pour un "Clap! Halloween" avec la projection de "Frankenweenie" de Tim Burton. Les déguisements sont les bienvenus ! Et vous? Vous venez? C'est ouvert à tous, bien sûr! Et puis, ce sera l'occasion de découvrir cette expo réalisées par les enfants autour du thème d' Halloween.

LE PITCH:

“Victor Frankenstein est un jeune garçon solitaire qui vit avec sa famille et son chien Sparky. Introverti à l'école, Victor n'a que peu d'amis et, pour mieux être avec les autres, se fait inscrire à un tournoi de baseball. Mais, pendant le match en allant chercher la balle, Sparky meurt écrasé par une voiture. Victor est totalement désespéré. Néanmoins il retrouve espoir en classe, lorsque M. Rzykruski, son professeur de science apprend à ses élèves que même mort, un animal réagit au contact de l'électricité et leur demande de réaliser une expérience sur ce sujet. Le soir même, Victor part déterrer son chien, et lui redonne vie grâce à l'électricité. Il ne se doute alors pas des ennuis qui vont arriver.”

INFOS PRATIQUES:

Durée : 1h27, France, Walt Disney Pictures, Tring International Plc, 2012

18:00 Ouverture des portes & Visite de l'exposition des enfants des écoles du quartier : les monstres envahissent NOH

19:00 Projection du film d'animation "Frankenweenie"

Et ... venez déguisé!

La Maison de la Création site de Neder-Over-Hembeek

Place Saint-Nicolas

1120 Neder-Over-Hembeek

Bus : 47,53 (Zavelput)

Train : gare de Schaerbeek

Tel: 02/270 20 68

accueilnoh@maisondelacreation.org