Guillermo Guiz et le TTO offrent de l’humour au personnel soignant - En cette période tendue de... Pour oublier le coronavirus le temps d’une soirée, le TTO offre ce qu’il sait faire de mieux: faire rire ! C’est donc tout naturellement vers Guillermo Guiz que ce lieu culturel très apprécié des Bruxellois s’est tourné. A quoi s’attendre ? Guillermo a pour mission d'alléger par l'humour, ne serait-ce qu'un peu, le poids qui pèse sur les épaules du staff hospitalier au quotidien. Et ce, en jouant une représentation de son spectacle: "Guillermo Guiz : Au suivant !" L’espace lointain (et encore) est la seule limite à l’expression du talent infini de Guillermo Guiz. Mais où s’arrêtera-t-il ? Les stars se bousculent dans sa série Roi de la vanne (Canal +) et dans son public. Il compte des fans acharnés parmi la grande aristocratie du métier. Croyez-nous, ce n’est qu’un début pour l’humoriste qui fait se bidonner les auditeurs de France Inter dans La bande originale. Nous sommes très chanceux de l’accueillir en nos murs pour la création de son deuxième spectacle, dans lequel il sera question, comme c’est la tradition en stand up, de son nombril et de sa braguette… mais avec tellement plus de classe et d’intelligence qu’ailleurs. Pourquoi chouchouter nos soignants ? Ce spectacle à destination de nos héros a lieu ce dimanche soir à l’ULB dans l’Auditoire Lafontaine. " Tous les jours du confinement - sur les coups de 20 heures - nous avons religieusement applaudi l’ensemble du personnel médical sur le pas de nos portes, et maintenant, au moment de réouvrir le théâtre, nous nous sommes dit que nous pouvions essayer de faire mieux : faire rire les soignants. Nous en avons parlé au brillantissime Guillermo Guiz, qui a immédiatement accepté d’offrir une soirée de son spectacle aux soignants. Ce n'est pas grand-chose, cela ne refinancera pas le secteur hospitalier en Belgique, cela ne ramènera personne sur terre, mais si chacun met ce qu’il sait faire au service de la collectivité, alors nous avançons certainement dans la bonne direction... " selon Albert Maizel, Président du TTO. Quel est l’objectif de cette soirée ? Cette soirée marque aussi l'ouverture officielle de la nouvelle saison du TTO ! Symboliquement, le TTO tient à ouvrir la saison avec un événement de soutien au personnel soignant en invitant les soignants de l'Hôpital Erasme et des Hôpitaux d'Iris Sud. L’idée est donc de re-donner un peu de légèreté aux Bruxellois en cette période particulièrement chamboulée par le coronavirus. En espérant que vous soignez nombreux à repasser par le TTO dans les semaines et mois qui viennent, un peu “comme avant”, en somme. Envie d’en savoir plus ? Comment se met en place cette collaboration avec ULB Culture et le TTO ? Réponse dans le #REPLAY de Bruxelles Matin. Albert Maizel, le Président du TTO, était au micro de Julie VanH dans la matinale bruxelloise de Vivacité en radio. INFOS PRATIQUES: OÙ ? Dans les locaux de l'ULB - Auditoire LAFONTAINE (Solbosch) QUAND ? Le Dimanche 6 septembre à 20h. POURQUOI ? Pour soutenir les soignants dans leur lutte contre le coronavirus. QUI ? Guillermo Guiz, l'ULB et le TTO s'associent pour offrir cette soirée au personnel de l'Hôpital Erasme et des Hôpitaux d'Iris Sud. QUOI ? Le spectacle "Guillermo Guiz : Au Suivant !"