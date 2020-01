Gros carton pour Sienna dans The Voice Kids ! - Si vous avez regardé The Voice Kids sur La Une... Ce mardi, c’était au tour de Arthur, Sienna, Naomi, 3 jeunes Bruxellois de participer au 4e blind, les auditions à l’aveugle. Leur objectif: intégrer l’équipe d’un des coachs de The Voice Kids. Seul un de ces 3 talents a réussi cet exploit… De qui s’agit-il? Est-ce Vitaa, Matthew ou Slimane qui a la chance de compter un talent bruxellois en plus dans son équipe? Découvrez le dans le #REPLAY de Bruxelles Matin. En attendant, petit récap' pour ceux qui meurent d'envie d'en savoir plus... L'aventure bruxelloise de ce 4e blind démarre avec Arthur, un jeune chanteur de 12 ans qui n'a pas sa langue dans sa poche et déjà beaucoup d'assurance! Face à lui, une jeune pousse multilingue: Sienna qui n'a pas hésité à se présenter en espagnol, notamment. Elle a 14 ans et habite à Auderghem. Autre fille de la bande des petits Bruxellois: Naomi de Zaventem. Nos 3 jeunes talents ont tout fait pour gagner le cœur de Vitaa, Slimane et Matthew, les 3 coachs de The Voice Kids! Verdict… Pour Arthur et Naomi: l'aventure s'arrête. Il ne reste donc plus que Sienna, notre hispano-anglaise était accompagnée de toute sa petite famille pour la soutenir dans l’aventure… Pour la petite histoire, elle a appris le français grâce à l’émission The Voice, c’est la reine d’Instagram, fan de Young Blood. Et alors, son truc: c’est qu’elle adore la gymnastique! Et il faut l’avouer… tenir la note dans The Voice Kids, c’est du sport: elle a interprété un hit de Mark Ronson et Miley Cyrus “Nothing breaks like a heart” ce qui lui a valu un buzz, celui de Vitaa, qui l’emmène dans son équipe... Pour notre coach, Sienna était top et a assuré! Sienna sera-t-elle The Voice Kid(s) 2020? Rendez-vous mardi à 20h20 pour la suite de cette émission remplie de suspense, d’émotion et de rebondissements!