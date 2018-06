Si vous dévorez les livres durant l’année et encore plus pendant les vacances d’été, un petit cocktail à la main, allongé dans un transat, une grande vente de livres à prix cassés vous attend dès aujourd'hui aux Ecuries Royales!

Des livres de jeunesse, des guides de voyage, des livres de texte ou illustrés, des beaux livres, de la papeterie et de la carterie avec des remises de 50 à 75 % sur le prix public !

À l’heure du recyclage et de l’anti-gaspillage, c’est aussi l’occasion de donner une deuxième vie aux livres et de recycler des anciens stocks en parfait état, des livres défraîchis ou encore des retours de librairies.

En plus, pour fêter cette 10e édition aux Ecuries Royales, Racine vous offre un livre gratuit. Il suffit de vous inscrire sur le site des éditions Racine et un bon vous sera délivré. Plutôt sympa, non?

Et pour les plus prévoyants d'entre-vous, ce sera aussi l'occasion de faire le plein de papeterie et cartables pour la rentrée prochaine!

INFOS PRATIQUES:

Vente de livres à prix réduits et papeterie

Lieu: aux Ecuries Royales - Palais des Académies

Rue Ducale 1, 1000 Bruxelles

Quand: du 13 au 17 juin

Mercredi 13 juin: 10h00 - 18h00

Jeudi 14 juin: 10h00 - 18h00

Vendredi 15 juin: 10h00 - 18h00

Samedi 16 juin: 10h00 - 18h00

Dimanche 17 juin: 10h00 - 18h00

Web: https://www.racine.be/fr/grande-vente-de-livres